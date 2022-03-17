Итальянцы восхитились журналистом URA.RU, раскрывшим правду об ударе по Донецку. «Спасибо вам»

17 марта 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Итальянские пользователи YouTube восхитились корреспондентом URA.RU, который в интервью итальянскому журналисту Джорджио Бьянки рассказал правду об ударе ВСУ по центру Донецка. Ранее западные СМИ выдавали фотографии журналиста URA.RU за последствия обстрела Киева. Итальянская газета LaStampa опубликовала на первой полосе фото корреспондента URA.RU Эдуарда Корниенко, который снял место попадания ракеты «Точка-У» в Донецке. Издание выдало атаку ВСУ за действия российской армии на Украине. Фотографии, сделанные Корниенко, начали массово обсуждать в интернете и выдавать их за обстрел Киева. «Вы спасайте нас от лжи в этом загрязненном от дезинформации мире. Вы герои нашего времени в этой информационной войне», — пишет пользователь Sharp Chronofighter. «Должен сказать, что людей такого калибра должно быть намного больше. Человек с прямой спиной! Спасибо и удачи вам», — поделился пользователь Luigi Toninelli. «Пусть Бог благословит вас и сопровождает вас. Мы постараемся воздать должное вашей бесценной работе, распространяя подобные материалы», — пишет пользователь Enrico Fedeli. «Спасибо вам, ребята, за жертвы, которые вы приносите, чтобы каждый день предоставлять нам высококачественную информацию. Благодаря вам у многих пробуждается совесть», — делится пользователь Riccardo Magnin. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет, пояснял глава государства. В ходе операции Минобороны РФ отчитывалось, что столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил: в частности, для этих целей, как говорилось ранее, в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.