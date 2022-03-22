Зеленский: тема Крыма и Донбасса — тяжелая история для всех

Зеленский заявил о готовности обсуждать с президентом России Путиным темы Крыма и Донбасса Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

История с Крымом и Донбассом является тяжелой историей для всех. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «Суспiльне».

Лидер Украины выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с Путиным «на первой же встрече». Кроме того, он считает, что нужно временно перестать думать про вступление Украины в НАТО. Зеленский заявил, что будет «нормальным компромиссом», если Украина не вступит в НАТО, но получит от отдельных стран гарантии безопасности.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Кроме того, спецоперация проводится с целью избавления русских от геноцида на Донбассе.