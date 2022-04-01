Умерла актриса Александра Яковлева

02 апреля 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Она известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Кадр из фильма «Экипаж (1979) Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла после продолжительной болезни на 65-м году жизни 1 апреля. Об этом рассказал режиссер и сценарист Николай Лебедев, который работал с актрисой. «Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила», — сказал режиссер РИА «Новости». Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела. По словам режиссера, она была яркой и неординарной личностью, которая умела противостоять невзгодам. Николай Лебедев отметил, что актриса «была очень разной, при этом запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой». «Всегда очень глубокая», — добавил он. Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 году в Калининграде. Ее настоящая фамилия — Иванес, свой псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В 1993 году она ушла из кинематографа. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла после продолжительной болезни на 65-м году жизни 1 апреля. Об этом рассказал режиссер и сценарист Николай Лебедев, который работал с актрисой. «Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила», — сказал режиссер РИА «Новости». Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела. По словам режиссера, она была яркой и неординарной личностью, которая умела противостоять невзгодам. Николай Лебедев отметил, что актриса «была очень разной, при этом запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой». «Всегда очень глубокая», — добавил он. Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 году в Калининграде. Ее настоящая фамилия — Иванес, свой псевдоним она взяла по фамилии деда. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим. В 1993 году она ушла из кинематографа.