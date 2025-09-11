Глава МИД Судана уходит в отставку

Глава МИД Судана Омар Сиддик ушел в отставку, заявив, что передает обязанности преемнику, хотя по сообщениям источников он мог оставить пост из-за вмешательства премьер-министра. Об этом сообщили местные СМИ.
«Государственный министр иностранных дел Судана Омар Сиддик в среду подал в отставку», — указано в материале агентства SudanTribune. Отмечается, что причиной ухода Сиддика стала уступка обязанностей преемнику послу Мохи ад-Дину Салему. Однако неназванные источники агентства заявили, что причиной ухода Сиддика стало вмешательство со стороны помощников премьер-министра.
Отмечается, что Сиддик был назначен на пост главы МИД менее двух месяцев назад. По его же словам, он продолжит служить стране в более широкой среде национального служения, а не в дипломатии.
