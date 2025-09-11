Глава МИД Судана уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной ухода дипломата могло стать вмешательство помощников премьер-министра, сообщили в местных СМИ
Причиной ухода дипломата могло стать вмешательство помощников премьер-министра, сообщили в местных СМИ Фото:

Глава МИД Судана Омар Сиддик ушел в отставку, заявив, что передает обязанности преемнику, хотя по сообщениям источников он мог оставить пост из-за вмешательства премьер-министра. Об этом сообщили местные СМИ.

«Государственный министр иностранных дел Судана Омар Сиддик в среду подал в отставку», — указано в материале агентства SudanTribune. Отмечается, что причиной ухода Сиддика стала уступка обязанностей преемнику послу Мохи ад-Дину Салему. Однако неназванные источники агентства заявили, что причиной ухода Сиддика стало вмешательство со стороны помощников премьер-министра.

Отмечается, что Сиддик был назначен на пост главы МИД менее двух месяцев назад. По его же словам, он продолжит служить стране в более широкой среде национального служения, а не в дипломатии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Судана Омар Сиддик ушел в отставку, заявив, что передает обязанности преемнику, хотя по сообщениям источников он мог оставить пост из-за вмешательства премьер-министра. Об этом сообщили местные СМИ. «Государственный министр иностранных дел Судана Омар Сиддик в среду подал в отставку», — указано в материале агентства SudanTribune. Отмечается, что причиной ухода Сиддика стала уступка обязанностей преемнику послу Мохи ад-Дину Салему. Однако неназванные источники агентства заявили, что причиной ухода Сиддика стало вмешательство со стороны помощников премьер-министра. Отмечается, что Сиддик был назначен на пост главы МИД менее двух месяцев назад. По его же словам, он продолжит служить стране в более широкой среде национального служения, а не в дипломатии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...