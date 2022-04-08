Политолог развеял мифы о будущем партии Жириновского

Несмотря на то, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не оставил после себя сменщика, организация продолжит свое развитие и после его смерти благодаря имиджевому наследию и преданному электоральному ядру сторонников. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Фетисов.
«Если посмотреть на картину в целом, то у ЛДПР есть четкая и последовательная идеологическая линия, которая из-за возрастающего запроса на патриотизм и умеренный империализм становится актуальной для все большего количества жителей России», — рассуждает политолог. Его слова приводят «Ведомости».
По словам обозревателя, утверждения о том, что ЛДПР после ухода Жириновского обречена на мучительную смерть, легко опровергаются положительными международными примерами подобных ситуаций. Фетисов напоминает, что в мире не редки случаи, когда партии вождистского типа после смерти основателей успешно продолжали свое существование.
Политолог указал и на то, что партия начала свою трансформацию не дожидаясь смерти лидера. Об этом свидетельствует смена фактического руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергея Каргинова на Алексея Диденко несколькими днями ранее.
Несмотря на то, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не оставил после себя сменщика, организация продолжит свое развитие и после его смерти благодаря имиджевому наследию и преданному электоральному ядру сторонников. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Фетисов. «Если посмотреть на картину в целом, то у ЛДПР есть четкая и последовательная идеологическая линия, которая из-за возрастающего запроса на патриотизм и умеренный империализм становится актуальной для все большего количества жителей России», — рассуждает политолог. Его слова приводят «Ведомости». По словам обозревателя, утверждения о том, что ЛДПР после ухода Жириновского обречена на мучительную смерть, легко опровергаются положительными международными примерами подобных ситуаций. Фетисов напоминает, что в мире не редки случаи, когда партии вождистского типа после смерти основателей успешно продолжали свое существование. Политолог указал и на то, что партия начала свою трансформацию не дожидаясь смерти лидера. Об этом свидетельствует смена фактического руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергея Каргинова на Алексея Диденко несколькими днями ранее. Основатель и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский после продолжительной болезни умер 6 апреля 2022 года. В конце марта в СМИ появилась информации об ухудшении состояния политика, позже некоторые издания распространили слухи о его смерти. В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания, а похороны политика обещал посетить лично президент России Владимир Путин.