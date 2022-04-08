Политолог развеял мифы о будущем партии Жириновского

ЛДПР начала свою трансформацию еще до смерти лидера, считает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на то, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не оставил после себя сменщика, организация продолжит свое развитие и после его смерти благодаря имиджевому наследию и преданному электоральному ядру сторонников. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Фетисов.

«Если посмотреть на картину в целом, то у ЛДПР есть четкая и последовательная идеологическая линия, которая из-за возрастающего запроса на патриотизм и умеренный империализм становится актуальной для все большего количества жителей России», — рассуждает политолог. Его слова приводят «Ведомости».

По словам обозревателя, утверждения о том, что ЛДПР после ухода Жириновского обречена на мучительную смерть, легко опровергаются положительными международными примерами подобных ситуаций. Фетисов напоминает, что в мире не редки случаи, когда партии вождистского типа после смерти основателей успешно продолжали свое существование.

Политолог указал и на то, что партия начала свою трансформацию не дожидаясь смерти лидера. Об этом свидетельствует смена фактического руководителя центрального аппарата ЛДПР Сергея Каргинова на Алексея Диденко несколькими днями ранее.

Основатель и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский после продолжительной болезни умер 6 апреля 2022 года. В конце марта в СМИ появилась информации об ухудшении состояния политика, позже некоторые издания распространили слухи о его смерти. В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания, а похороны политика обещал посетить лично президент России Владимир Путин.

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