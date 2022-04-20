Захарова: США предадут Украину и превратят ее в Афганистан

20 апреля 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Мария Захарова уверена, что США оставят Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU США предадут Украину, как и Афганистан, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее мнению, Украина повторит судьбу Афганистана. «Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана. Страны, которую американцы в конце концов бросили. Ну что, повторит Украина судьбу Афганистана? Вертолеты же повторили, да и американские политики себе в этом не изменяют, искусство предательства в их политической крови», — заявила Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на youtube-канале МИД РФ. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. США поставляют на Украину оружие и технику так же, как ранее накачивали оружием и Афганистан. США покинули Афганистан после 20 лет войны. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США предадут Украину, как и Афганистан, считает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее мнению, Украина повторит судьбу Афганистана. «Интересно, что поставляемые на Украину вертолеты Пентагон ранее заказывал для армии Афганистана. Страны, которую американцы в конце концов бросили. Ну что, повторит Украина судьбу Афганистана? Вертолеты же повторили, да и американские политики себе в этом не изменяют, искусство предательства в их политической крови», — заявила Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на youtube-канале МИД РФ. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. США поставляют на Украину оружие и технику так же, как ранее накачивали оружием и Афганистан. США покинули Афганистан после 20 лет войны.