OBI распродает все имущество в России

13 апреля 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Obi не хочет, чтобы бренд использовался в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сеть магазинов Obi продает свои магазины, включая всю мебель, инвестору, чтобы ускорить вывод средств. Об этом компания сообщила изданию Handelsblatt. «Вчера все юрлица были переданы инвестору без оплаты покупной цены. Obi Group не будет ни прямо, ни косвенно действовать в России после сделки», — рассказали в компании. Obi уходит из России на условии, что бренд больше не будет использоваться в стране. Так компания намерена предотвратить возможную экспроприацию со стороны российских властей. Все магазины Obi были закрыты в России 17 марта 2022 года. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сеть магазинов Obi продает свои магазины, включая всю мебель, инвестору, чтобы ускорить вывод средств. Об этом компания сообщила изданию Handelsblatt. «Вчера все юрлица были переданы инвестору без оплаты покупной цены. Obi Group не будет ни прямо, ни косвенно действовать в России после сделки», — рассказали в компании. Obi уходит из России на условии, что бренд больше не будет использоваться в стране. Так компания намерена предотвратить возможную экспроприацию со стороны российских властей. Все магазины Obi были закрыты в России 17 марта 2022 года. После начала спецоперации РФ на Украине в отношении России многие страны стали вводить экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщила шведская компания IKEA, напоминает агентство Nation news. Также из РФ ушли многие магазины одежды, в том числе, H&M Group, Zara, Nike и Adidas. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х.