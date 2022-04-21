Экс-депутат Рады Кива запросил убежище в РФ

21 апреля 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Кива пообещал верно исполнять обязанности гражданина РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива попросил политического убежища в России. С такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. «Прошу предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать РФ как свою Родину», — написал Кива в своем telegram-канале. Он отметил, что против него на Украине заведен уже ряд уголовных дел, которые предусматривают высшую меру наказания. По его словам, все они возбуждены по политическим мотивам. Политик добавил, что его обвинили в государственной измене за публичное поздравление российского президента с днем рождения. Кива сообщал о намерении попросить политическое убежище в РФ еще несколько дней назад. Как считает политик, Киев намерен устранить его, как и всех несогласных с действиями режима президента Украины Владимира Зеленского, передает портал «Утро.ру». Все это происходит на фоне спецоперации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива попросил политического убежища в России. С такой просьбой он обратился к президенту РФ Владимиру Путину. «Прошу предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно выполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать РФ как свою Родину», — написал Кива в своем telegram-канале. Он отметил, что против него на Украине заведен уже ряд уголовных дел, которые предусматривают высшую меру наказания. По его словам, все они возбуждены по политическим мотивам. Политик добавил, что его обвинили в государственной измене за публичное поздравление российского президента с днем рождения. Кива сообщал о намерении попросить политическое убежище в РФ еще несколько дней назад. Как считает политик, Киев намерен устранить его, как и всех несогласных с действиями режима президента Украины Владимира Зеленского, передает портал «Утро.ру». Все это происходит на фоне спецоперации, которую президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса.