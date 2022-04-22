СМИ: названа причина крушения украинского самолета Ан-26

Воздушное судно Ан-26 потерпело крушение из-за погодных условий и низкой высоты полета. Об этом известило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.
«Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», — констатировали в издании. Член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что воздушное судно якобы не имеет отношения к украинским военным.
Самолет Ан-26 потерпел крушение в Запорожской области Украины при выполнении технического рейса. По словам представителей местной областной военной администрации, один человек погиб и два пострадали.
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Воздушное судно Ан-26 потерпело крушение из-за погодных условий и низкой высоты полета. Об этом известило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию. «Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», — констатировали в издании. Член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что воздушное судно якобы не имеет отношения к украинским военным. Самолет Ан-26 потерпел крушение в Запорожской области Украины при выполнении технического рейса. По словам представителей местной областной военной администрации, один человек погиб и два пострадали.