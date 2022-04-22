СМИ: названа причина крушения украинского самолета Ан-26 23 апреля 2022 в 04:23 Размер текста - 17 + Как оказалось, причиной крушения украинского Ан-26 стал туман и низкая высота полета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Воздушное судно Ан-26 потерпело крушение из-за погодных условий и низкой высоты полета. Об этом известило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию. «Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», — констатировали в издании. Член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что воздушное судно якобы не имеет отношения к украинским военным. Самолет Ан-26 потерпел крушение в Запорожской области Украины при выполнении технического рейса. По словам представителей местной областной военной администрации, один человек погиб и два пострадали. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Воздушное судно Ан-26 потерпело крушение из-за погодных условий и низкой высоты полета. Об этом известило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию. «Причиной крушения самолета Ан-26 стал туман и низкая высота полета, из-за чего воздушное судно зацепило высоковольтные линии электроопоры», — констатировали в издании. Член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что воздушное судно якобы не имеет отношения к украинским военным. Самолет Ан-26 потерпел крушение в Запорожской области Украины при выполнении технического рейса. По словам представителей местной областной военной администрации, один человек погиб и два пострадали. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям