23 апреля 2022

Российская пенсионерка сгорела во время чтения молитвы

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Пенсионерка могла загореться из-за неосторожного обращения со свечами, заявили в СК Фото:

Пенсионерка из Арзамаса (Нижегородская область) погибла из-за неосторожного обращения с огнем во время чтения вечерней молитвы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным СК РФ, 86-летняя женщина погибла во время чтения вечерней молитвы с зажиганием свечей. 22 апреля утром сын женщины обнаружил ее в запертой квартире. В сообщении уточняется, что признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружили.

СК организовал проведение комплекса проверок по факту происшествия. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза для определения причины возгорания.

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Пенсионерка из Арзамаса (Нижегородская область) погибла из-за неосторожного обращения с огнем во время чтения вечерней молитвы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. По предварительным данным СК РФ, 86-летняя женщина погибла во время чтения вечерней молитвы с зажиганием свечей. 22 апреля утром сын женщины обнаружил ее в запертой квартире. В сообщении уточняется, что признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружили. СК организовал проведение комплекса проверок по факту происшествия. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза для определения причины возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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