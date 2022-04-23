Российская пенсионерка сгорела во время чтения молитвы

Пенсионерка могла загореться из-за неосторожного обращения со свечами, заявили в СК
Пенсионерка из Арзамаса (Нижегородская область) погибла из-за неосторожного обращения с огнем во время чтения вечерней молитвы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По предварительным данным СК РФ, 86-летняя женщина погибла во время чтения вечерней молитвы с зажиганием свечей. 22 апреля утром сын женщины обнаружил ее в запертой квартире. В сообщении уточняется, что признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружили.
СК организовал проведение комплекса проверок по факту происшествия. Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза для определения причины возгорания.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на