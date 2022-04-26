Украинский солдат рассказал, как на учениях ел сурков и зайцев. «Ни еды, ни воды»

27 апреля 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ рассказал о нечеловеческих условиях в украинской армии Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский рядовой Богдан Смага, сложивший оружие во время российской спецоперации, рассказал журналистам, как на единственных за время службы учениях ел сурков и зайцев. По его словам, нечеловеческие условия пребывания в армии были вызваны полной халатностью командиров. «У нас не было ни топлива, ни еды, ни воды. Мы ели зайцев, сурков, кролей — все, что попадется под руку», — рассказал Смага в беседе с журналистом РИА «Новости». Как утверждает солдат, это были единственные учения за время службы. Но и на них украинские командиры были пьяными, а потом и вовсе куда-то исчезли, бросив подопечных в лесах. «Мы пошли пешком, нашли дорогу, пришли по картам Google в часть», — вспоминает рядовой. По рассказам военнослужащего, к солдатам относились «не очень». Инструкторы из США и Канады, приезжавшие в часть, видели, что выделенное оборудование куда-то исчезало. Зарубежные специалисты тренировали только нацбаты, добавил он. Во время военных действий украинец сложил оружие, а его матери сообщили, что он погиб. Смага передал родным, что он жив. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. За время спецоперации неоднократно обнародовались факты бесчинства ВСУ по отношению как к своим солдатам, так и к мирным жителям. так, 24 апреля российские солдаты спасли жизнь раненому офицеру ВСУ, которого украинские военные бросили умирать. Тогда украинского бойца поразило хорошее отношение со стороны медперсонала и военнослужащих. О том, что военные медики проявляют бережное отношение к сдавшимся в плен под Мариуполем морпехам ВСУ рассказывал сдавшийся солдат. В беседе с журналистами украинец отмечал достойные условия содержания, оказание необходимой помощи и качественное питание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинский рядовой Богдан Смага, сложивший оружие во время российской спецоперации, рассказал журналистам, как на единственных за время службы учениях ел сурков и зайцев. По его словам, нечеловеческие условия пребывания в армии были вызваны полной халатностью командиров. «У нас не было ни топлива, ни еды, ни воды. Мы ели зайцев, сурков, кролей — все, что попадется под руку», — рассказал Смага в беседе с журналистом РИА «Новости». Как утверждает солдат, это были единственные учения за время службы. Но и на них украинские командиры были пьяными, а потом и вовсе куда-то исчезли, бросив подопечных в лесах. «Мы пошли пешком, нашли дорогу, пришли по картам Google в часть», — вспоминает рядовой. По рассказам военнослужащего, к солдатам относились «не очень». Инструкторы из США и Канады, приезжавшие в часть, видели, что выделенное оборудование куда-то исчезало. Зарубежные специалисты тренировали только нацбаты, добавил он. Во время военных действий украинец сложил оружие, а его матери сообщили, что он погиб. Смага передал родным, что он жив. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация территории. За время спецоперации неоднократно обнародовались факты бесчинства ВСУ по отношению как к своим солдатам, так и к мирным жителям. так, 24 апреля российские солдаты спасли жизнь раненому офицеру ВСУ, которого украинские военные бросили умирать. Тогда украинского бойца поразило хорошее отношение со стороны медперсонала и военнослужащих. О том, что военные медики проявляют бережное отношение к сдавшимся в плен под Мариуполем морпехам ВСУ рассказывал сдавшийся солдат. В беседе с журналистами украинец отмечал достойные условия содержания, оказание необходимой помощи и качественное питание.