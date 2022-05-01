В Забайкалье при аварии вертолета погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
При жесткой посадке Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человек Фото:

В результате жесткой посадки российского многоцелевого вертолета Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«На аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек. Еще один ранен. Вертолет при ударе о землю загорелся», — передает ТАСС информацию экстренных служб.

В начале года в сети появилось видео с места крушения самолета Ми-8 под Ульяновском. При падении судна погиб один человек и двое пострадали. ЧП произошло около поселка Дубки. Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на лед Куйбышевского водохранилища.

Обновлено в 14:05. Сейчас рассматриваются две версии ЧП. Приоритетными из них являются ошибка экипажа и отказ техники.

Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU.

В результате жесткой посадки российского многоцелевого вертолета Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «На аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек. Еще один ранен. Вертолет при ударе о землю загорелся», — передает ТАСС информацию экстренных служб. В начале года в сети появилось видео с места крушения самолета Ми-8 под Ульяновском. При падении судна погиб один человек и двое пострадали. ЧП произошло около поселка Дубки. Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на лед Куйбышевского водохранилища. Обновлено в 14:05. Сейчас рассматриваются две версии ЧП. Приоритетными из них являются ошибка экипажа и отказ техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...