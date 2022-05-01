В Забайкалье при аварии вертолета погиб человек

01 мая 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

При жесткой посадке Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В результате жесткой посадки российского многоцелевого вертолета Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «На аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек. Еще один ранен. Вертолет при ударе о землю загорелся», — передает ТАСС информацию экстренных служб. В начале года в сети появилось видео с места крушения самолета Ми-8 под Ульяновском. При падении судна погиб один человек и двое пострадали. ЧП произошло около поселка Дубки. Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на лед Куйбышевского водохранилища. Обновлено в 14:05. Сейчас рассматриваются две версии ЧП. Приоритетными из них являются ошибка экипажа и отказ техники. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В результате жесткой посадки российского многоцелевого вертолета Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае погиб человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «На аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек. Еще один ранен. Вертолет при ударе о землю загорелся», — передает ТАСС информацию экстренных служб. В начале года в сети появилось видео с места крушения самолета Ми-8 под Ульяновском. При падении судна погиб один человек и двое пострадали. ЧП произошло около поселка Дубки. Вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на лед Куйбышевского водохранилища. Обновлено в 14:05. Сейчас рассматриваются две версии ЧП. Приоритетными из них являются ошибка экипажа и отказ техники.