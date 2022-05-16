Транзит российского газа через Украину снизился на четверть

16 мая 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Одна из станций вовсе не используется для прокачки газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заявка на поставки российского газа через Украину снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья. Это следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Заявки на поставку газа через станцию «Суджа» составляют около 46,8 млн куб. м. В воскресенье заявка составляла 62,7 миллиона кубометров. Таким образом, снижение транспортировки газа может составить более 25%. Заявка через ГИС «Сохрановка» — на нуле. Ранее оператор ГТС Украины заявил, что Киев больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь, в частности, идет о станции «Сохрановка», пишет RT. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, российская сторона не получила каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве, передает Пятый канал. При этом заявки на поставку российского газа через Украину выросли на 43%, сообщает агентство Nation news. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Заявка на поставки российского газа через Украину снизилась более чем на четверть по сравнению с показателем воскресенья. Это следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Заявки на поставку газа через станцию «Суджа» составляют около 46,8 млн куб. м. В воскресенье заявка составляла 62,7 миллиона кубометров. Таким образом, снижение транспортировки газа может составить более 25%. Заявка через ГИС «Сохрановка» — на нуле. Ранее оператор ГТС Украины заявил, что Киев больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Речь, в частности, идет о станции «Сохрановка», пишет RT. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, российская сторона не получила каких-либо подтверждений «форс-мажора», о котором заявили в Киеве, передает Пятый канал. При этом заявки на поставку российского газа через Украину выросли на 43%, сообщает агентство Nation news.