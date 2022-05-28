Сотрудники СКР приехали в Херсон расследовать преступления ВСУ

Следователи разберутся в обстрелах мирных жителей Херсонской области Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские следователи приехали в Херсон, чтобы расследовать преступления украинской армии и членов националистических батальонов. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«К нам прибыла группа российских следователей, которые приступили к расследованию фактов пыток украинскими боевиками, когда область находилась под контролем киевского режима. А также обстрелов области националистами ракетами „Точка-У“», — отметил он в беседе с журналистами РИА «Новости».

Россия начала спецоперацию 24 февраля. Это вынужденные действия государства в ответ на агрессию украинских военных и членов нацбатальонов, направленную против мирного населения, в частности, проживающего в Донбассе. О том, что ВСУ выпустили по Херсону несколько ракет «Точка-У», стало известно в конце апреля.

Херсонская и Запорожская области перешли под полный контроль российских войск в марте этого года. Стремоусов отмечал, что рассматривается возможность вхождения региона в состав России. Президент РФ Владимир Путин уже разрешил жителям этих территорий получать гражданство России в упрощенном порядке. Кроме того, российская Конституция этого не запрещает, передает «Газета Кемерова». В конце мая стало известно, что Херсон и Запорожье перейдут на российский телефонный код, добавляет телеканал 360.