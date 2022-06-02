Кремль наградил военных корреспондентов, освещающих спецоперацию

03 июня 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко наградил российских военкоров за профессионализм, честность и мужество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российских военных корреспондентов ВГТРК, «Первого канала», RT, «Комсомольской правды» и «Сегодня.ру», освещающих ход спецоперации РФ на Украине, наградили Национальной премией интернет-контента. Об этом сообщается в пресс-релизе АНО «Институт развития интернета». Национальной премией интернет-контента в номинации «Сила в правде» отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц и Дмитрий Стешин («Комсомольская Правда»), Юрий Котенок («Сегодня.ру»), Ирина Куксенкова («Первый канал»), Андрей Филатов (RT), Семен Пегов (автор проекта WarGonzo), блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский), говорится в пресс-релизе. Награды вручал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Людям нужна правда, чтобы ее доносить требуется высочайший профессионализм, честность, искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем, требуется невероятное личное мужество», — отметил Кириенко, подчеркнув, что самое главное — это правда. Также он поблагодарил всех корреспондентов за творчество, креативность и душу, которую они вкладывают в свое дело. Отмечается, что на мероприятии смогли лично присутствовать лишь три журналиста, остальные военкоры прислали видеообращения. «Огромное спасибо, что отметили нашу работу — это очень приятно и дает внутренние моральные силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать доносить для людей правду», — сказала Ирина Куксенкова во время награждения. Ранее сообщалось, что российских блогеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) также наградили Национальной премией интернет-контента. Приз пранкерам вручала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российских военных корреспондентов ВГТРК, «Первого канала», RT, «Комсомольской правды» и «Сегодня.ру», освещающих ход спецоперации РФ на Украине, наградили Национальной премией интернет-контента. Об этом сообщается в пресс-релизе АНО «Институт развития интернета». Национальной премией интернет-контента в номинации «Сила в правде» отмечены военкоры Александр Сладков, Евгений Поддубный и Андрей Руденко (ВГТРК), Александр Коц и Дмитрий Стешин («Комсомольская Правда»), Юрий Котенок («Сегодня.ру»), Ирина Куксенкова («Первый канал»), Андрей Филатов (RT), Семен Пегов (автор проекта WarGonzo), блогер, публицист и ополченец Максим Фомин (Владлен Татарский), говорится в пресс-релизе. Награды вручал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Людям нужна правда, чтобы ее доносить требуется высочайший профессионализм, честность, искренность и, конечно, лауреатам, которых мы приветствуем, требуется невероятное личное мужество», — отметил Кириенко, подчеркнув, что самое главное — это правда. Также он поблагодарил всех корреспондентов за творчество, креативность и душу, которую они вкладывают в свое дело. Отмечается, что на мероприятии смогли лично присутствовать лишь три журналиста, остальные военкоры прислали видеообращения. «Огромное спасибо, что отметили нашу работу — это очень приятно и дает внутренние моральные силы делать что-то вновь, продолжать свою работу, продолжать доносить для людей правду», — сказала Ирина Куксенкова во время награждения. Ранее сообщалось, что российских блогеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) также наградили Национальной премией интернет-контента. Приз пранкерам вручала представитель МИД РФ Мария Захарова.