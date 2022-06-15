На форме военной полиции Германии нашли нацистский девиз

Министерство обороны Германии проверит спорный девиз военной полиции страны «Каждому свое». Такая же надпись висела над главными воротами концлагеря Бухенвальд под Веймаром.
«Минобороны хочет проверить спорный девиз военной полиции „Каждому свое“. Демонстрация национал-социалистических символов и знаков категорически запрещена», — сообщает немецкое издание Spiegel.
Речь идет о латинском выражении Suum cuique, которое в переводе означает «Каждому свое». Оно описывает принцип справедливости. Минобороны проверит фразу на предмет соответствия новому воинскому уставу вооруженных сил. Он предписывает бундесверу отказаться от всего, что связано с вермахтом, пишет RT.
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Министерство обороны Германии проверит спорный девиз военной полиции страны «Каждому свое». Такая же надпись висела над главными воротами концлагеря Бухенвальд под Веймаром. «Минобороны хочет проверить спорный девиз военной полиции „Каждому свое“. Демонстрация национал-социалистических символов и знаков категорически запрещена», — сообщает немецкое издание Spiegel. Речь идет о латинском выражении Suum cuique, которое в переводе означает «Каждому свое». Оно описывает принцип справедливости. Минобороны проверит фразу на предмет соответствия новому воинскому уставу вооруженных сил. Он предписывает бундесверу отказаться от всего, что связано с вермахтом, пишет RT.