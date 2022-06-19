Мэр Одессы выступил против переименования «русских» улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования улицы имени Пушкина, которая находится возле городской мэрии. Об этом сообщает газета The New York Times.
На г-на Труханова оказывают давление с целью переименовать улицу Пушкина, расположенную рядом с мэрией. Русский драматург и прозаик жил в Одессе в 1823 году. «Я бы этого не поддержал. Одесса — интеркультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — передает The New York Times слова Труханова.
Ранее мэр Одессы сообщал о планах по переименованию «русских» улиц в городе. По словам Труханова, переименованы будут не менее 19 улиц. На Украине также планируют поменять названия «советских» судов, пишет RT.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования улицы имени Пушкина, которая находится возле городской мэрии. Об этом сообщает газета The New York Times. На г-на Труханова оказывают давление с целью переименовать улицу Пушкина, расположенную рядом с мэрией. Русский драматург и прозаик жил в Одессе в 1823 году. «Я бы этого не поддержал. Одесса — интеркультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — передает The New York Times слова Труханова. Ранее мэр Одессы сообщал о планах по переименованию «русских» улиц в городе. По словам Труханова, переименованы будут не менее 19 улиц. На Украине также планируют поменять названия «советских» судов, пишет RT.