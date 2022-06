Мэр Одессы выступил против переименования «русских» улиц

В Одессе не будут переименовывать улицу имени Пушкина, заявил Геннадий Труханов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименования улицы имени Пушкина, которая находится возле городской мэрии. Об этом сообщает газета The New York Times. На г-на Труханова оказывают давление с целью переименовать улицу Пушкина, расположенную рядом с мэрией. Русский драматург и прозаик жил в Одессе в 1823 году. «Я бы этого не поддержал. Одесса — интеркультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому», — передает The New York Times слова Труханова. Ранее мэр Одессы сообщал о планах по переименованию «русских» улиц в городе. По словам Труханова, переименованы будут не менее 19 улиц. На Украине также планируют поменять названия «советских» судов, пишет RT.

