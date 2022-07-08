В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Народный совет ДНР разрешил исполнять смертные приговоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Народного совета.

«Народный Совет отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Данная правовая норма вступит в силу после опубликования», — сообщили в Народном совете.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил несколько иностранных наемников к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. При этом власти ДНР заявили, что положения о смертной казни уголовно-исполнительного кодекса республики начнут действовать с 1 января 2025 года.

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