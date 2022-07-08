В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

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Народный совет ДНР разрешил исполнять смертные приговоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Народного совета.

«Народный Совет отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Данная правовая норма вступит в силу после опубликования», — сообщили в Народном совете.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил несколько иностранных наемников к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. При этом власти ДНР заявили, что положения о смертной казни уголовно-исполнительного кодекса республики начнут действовать с 1 января 2025 года.

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Народный Совет Донецкой Народной Республики отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Народного совета. «Народный Совет отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Данная правовая норма вступит в силу после опубликования», — сообщили в Народном совете. Ранее Верховный суд ДНР приговорил несколько иностранных наемников к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины. При этом власти ДНР заявили, что положения о смертной казни уголовно-исполнительного кодекса республики начнут действовать с 1 января 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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