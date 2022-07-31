Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, Донецк обстреляли запрещенными минами «Лепесток». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 июля.
- Беспилотники ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ, который расположен в Севастополе. В результате удара пострадало пять человек;
- ВСУ обстреляли Донецк противопехотными минами «Лепесток», сообщает Пятый канал. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией;
- Армия РФ нанесла удар по базе националистического формирования «Кракен» (запрещен в РФ), расположенной в Харькове. В результате было уничтожено около 350 боевиков;
- В результате обстрела со стороны ВСУ шахта Скочинского и шахта Абакумова остались без напряжения. Около 80 шахтеров застряли под землей;
- Представители парламентов 16 стран, в том числе Евросоюза и Северной Америки, будут наблюдать за проведением референдума о присоединении Запорожской области к России. Он должен состояться в сентябре.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, основная задача спецоперации — защитить мирных жителей республик Донбасса.
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