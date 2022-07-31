ВСУ ударили по Севастополю, ДНР атаковали запрещенными минами. Главное к вечеру 31 июля

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Колонна военной техники в районе Запорожской области. Запорожская область, военные, танк, СВО
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, Донецк обстреляли запрещенными минами «Лепесток». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 июля.

  • Беспилотники ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ, который расположен в Севастополе. В результате удара пострадало пять человек;
  • ВСУ обстреляли Донецк противопехотными минами «Лепесток», сообщает Пятый канал. Эти мины запрещены Оттавской конвенцией;
  • Армия РФ нанесла удар по базе националистического формирования «Кракен» (запрещен в РФ), расположенной в Харькове. В результате было уничтожено около 350 боевиков;
  • В результате обстрела со стороны ВСУ шахта Скочинского и шахта Абакумова остались без напряжения. Около 80 шахтеров застряли под землей;
  • Представители парламентов 16 стран, в том числе Евросоюза и Северной Америки, будут наблюдать за проведением референдума о присоединении Запорожской области к России. Он должен состояться в сентябре.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, основная задача спецоперации — защитить мирных жителей республик Донбасса.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, Донецк обстреляли запрещенными минами «Лепесток». URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 31 июля. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что растущие угрозы жителям Донбасса не оставили шансов решить конфликт мирным путем. По словам главы государства, основная задача спецоперации — защитить мирных жителей республик Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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