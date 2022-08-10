Диетолог Кривцова перечислила причины переедания у человека

10 августа 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Проблемы с перееданием могут возникнуть у человека без предрасположенности к ожирению Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Психические расстройства, стрессовые ситуации и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать у человека острое переедание. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Переедание бывает при психических расстройствах, различных стрессовых эмоциональных ситуациях. Или при проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, скорее хирургического плана. Различные острые состояния описаны. Как правило, организм контролирует острое состояние, связанное с перееданием», — заявила Екатерина Кривцова. По словам диетолога, острое переедание может стать смертельным для человека. «Это бывает проблемой центрального генеза либо у ребенка, либо у взрослого человека. За счет нарушения эмоционального состояния или психики возникает отсутствие насыщение. Также, это бывает под воздействием сильнодействующих веществ различного рода, например, марихуаны. Есть случаи, когда в Азии плод марихуаны, который, к сожалению, традиционен в этом регионе, вызывал трагическую гибель человека во время еды, потому что чувство насыщения не приходит», — подчеркнула собеседница агентства. Даже у человека без предрасположенности к ожирению могут возникнуть проблемы с перееданием, отметила Кривцова. «Если идет речь о длительном переедании, эта проблема становится очень серьезной. Именно с точки зрения влияния на метаболические процессы, соответственно, переедание приводит к ожирениям даже у людей с низкой предрасположенностью. Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом», — добавила профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Психические расстройства, стрессовые ситуации и проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать у человека острое переедание. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова. «Переедание бывает при психических расстройствах, различных стрессовых эмоциональных ситуациях. Или при проблемах, связанных с желудочно-кишечным трактом, скорее хирургического плана. Различные острые состояния описаны. Как правило, организм контролирует острое состояние, связанное с перееданием», — заявила Екатерина Кривцова. По словам диетолога, острое переедание может стать смертельным для человека. «Это бывает проблемой центрального генеза либо у ребенка, либо у взрослого человека. За счет нарушения эмоционального состояния или психики возникает отсутствие насыщение. Также, это бывает под воздействием сильнодействующих веществ различного рода, например, марихуаны. Есть случаи, когда в Азии плод марихуаны, который, к сожалению, традиционен в этом регионе, вызывал трагическую гибель человека во время еды, потому что чувство насыщения не приходит», — подчеркнула собеседница агентства. Даже у человека без предрасположенности к ожирению могут возникнуть проблемы с перееданием, отметила Кривцова. «Если идет речь о длительном переедании, эта проблема становится очень серьезной. Именно с точки зрения влияния на метаболические процессы, соответственно, переедание приводит к ожирениям даже у людей с низкой предрасположенностью. Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом», — добавила профессор.