В МИД РФ посоветовали Западу перестать быть паразитами

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что Западу не стоит драматизировать Фото:
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу стоит перестать паразитировать и начать развивать науку. Так она отреагировала на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Запад в панике в ожидании зимы.

«Не думаю, что надо драматизировать. Наоборот, будет отличный стимул для развития науки и образования в Европе. Хватит уже паразитировать», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Эрдоган спрогнозировал очень трудную зиму для Запада. По его словам, западные страны пожинают свои плоды. Евросоюз, США, Канада, Великобритания и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и взяли курс на отказ от российского газа и нефти. На фоне этого Европа может столкнуться с энергетическим кризисом этой зимой. Стоимость газа в Европе возросла почти на 20% и превысила 3000 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Ридус».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу стоит перестать паразитировать и начать развивать науку. Так она отреагировала на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Запад в панике в ожидании зимы. «Не думаю, что надо драматизировать. Наоборот, будет отличный стимул для развития науки и образования в Европе. Хватит уже паразитировать», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Эрдоган спрогнозировал очень трудную зиму для Запада. По его словам, западные страны пожинают свои плоды. Евросоюз, США, Канада, Великобритания и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и взяли курс на отказ от российского газа и нефти. На фоне этого Европа может столкнуться с энергетическим кризисом этой зимой. Стоимость газа в Европе возросла почти на 20% и превысила 3000 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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