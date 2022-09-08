В МИД РФ посоветовали Западу перестать быть паразитами

08 сентября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Западу не стоит драматизировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу стоит перестать паразитировать и начать развивать науку. Так она отреагировала на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Запад в панике в ожидании зимы. «Не думаю, что надо драматизировать. Наоборот, будет отличный стимул для развития науки и образования в Европе. Хватит уже паразитировать», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Эрдоган спрогнозировал очень трудную зиму для Запада. По его словам, западные страны пожинают свои плоды. Евросоюз, США, Канада, Великобритания и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и взяли курс на отказ от российского газа и нефти. На фоне этого Европа может столкнуться с энергетическим кризисом этой зимой. Стоимость газа в Европе возросла почти на 20% и превысила 3000 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Ридус».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Западу стоит перестать паразитировать и начать развивать науку. Так она отреагировала на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Запад в панике в ожидании зимы. «Не думаю, что надо драматизировать. Наоборот, будет отличный стимул для развития науки и образования в Европе. Хватит уже паразитировать», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Эрдоган спрогнозировал очень трудную зиму для Запада. По его словам, западные страны пожинают свои плоды. Евросоюз, США, Канада, Великобритания и другие страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и взяли курс на отказ от российского газа и нефти. На фоне этого Европа может столкнуться с энергетическим кризисом этой зимой. Стоимость газа в Европе возросла почти на 20% и превысила 3000 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Ридус».