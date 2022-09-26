Французы отказались закупать газ по заоблачным ценам

France TV: французы решили отказаться от газа и перейти на электрические обогреватели

27 сентября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Цены на тарифы вынуждают французов отказываться от централизованного отопления домой Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Некоторые жилищные товарищества заявили о том, что хотят отказаться от централизованного отопления домой. Причина — непомерные тарифы на газ, сообщает France TV. «Размер нашего взноса — 7669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры — но время идет, а ничего не происходит», — заявил один из собственников товарищества в Ницце, отвечающих за бухгалтерию, передает французская компания. Многие жители страны возмущены ценами на газ. Они считают, что их может спасти отключение домов от центрального отопления. Отмечается, что все больше собственников начинают задумываться о покупке электрических обогревателей. Из-за антироссийских санкций Россия была вынуждена завысить Европе цены на газ. Издание Bloomberg сообщило, что европейские государства еще в начале лета начали использовать запасы топлива, которыми планировали пользоваться зимой.

Некоторые жилищные товарищества заявили о том, что хотят отказаться от централизованного отопления домой. Причина — непомерные тарифы на газ, сообщает France TV. «Размер нашего взноса — 7669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры — но время идет, а ничего не происходит», — заявил один из собственников товарищества в Ницце, отвечающих за бухгалтерию, передает французская компания. Многие жители страны возмущены ценами на газ. Они считают, что их может спасти отключение домов от центрального отопления. Отмечается, что все больше собственников начинают задумываться о покупке электрических обогревателей. Из-за антироссийских санкций Россия была вынуждена завысить Европе цены на газ. Издание Bloomberg сообщило, что европейские государства еще в начале лета начали использовать запасы топлива, которыми планировали пользоваться зимой.