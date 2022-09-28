Сенатор от Крыма: интеграция новых регионов РФ займет 5-10 лет 28 сентября 2022 в 17:02 Размер текста - 17 + По словам сенатора от Крыма, интеграция новых территорий в состав России может занять до 10 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Интеграция новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет. Об этом рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Я думаю, что процесс интеграции займет от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения», — сказала она. Ее слова приводит РИА «Новости». По словам сенатора, вопросы социального характера будут решаться в первую очередь и быстро. Ранее председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил изменения в Конституцию РФ. Изменения будут направлены как раз на интеграцию новых территорий в состав России. С 23 по 27 сентября на освобожденных Россией территориях, таких как Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, прошли референдумы. По итогу, большинство проголосовали за вхождение территорий в состав России. Интеграция новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет. Об этом рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Я думаю, что процесс интеграции займет от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения», — сказала она. Ее слова приводит РИА «Новости». По словам сенатора, вопросы социального характера будут решаться в первую очередь и быстро. Ранее председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил изменения в Конституцию РФ. Изменения будут направлены как раз на интеграцию новых территорий в состав России. С 23 по 27 сентября на освобожденных Россией территориях, таких как Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, прошли референдумы. По итогу, большинство проголосовали за вхождение территорий в состав России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям