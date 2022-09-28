Сенатор от Крыма: интеграция новых регионов РФ займет 5-10 лет

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По словам сенатора от Крыма, интеграция новых территорий в состав России может занять до 10 лет Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Интеграция новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет. Об этом рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Я думаю, что процесс интеграции займет от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения», — сказала она. Ее слова приводит РИА «Новости». По словам сенатора, вопросы социального характера будут решаться в первую очередь и быстро.

Ранее председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил изменения в Конституцию РФ. Изменения будут направлены как раз на интеграцию новых территорий в состав России.

С 23 по 27 сентября на освобожденных Россией территориях, таких как Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, прошли референдумы. По итогу, большинство проголосовали за вхождение территорий в состав России.

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Интеграция новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет. Об этом рассказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «Я думаю, что процесс интеграции займет от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения», — сказала она. Ее слова приводит РИА «Новости». По словам сенатора, вопросы социального характера будут решаться в первую очередь и быстро. Ранее председатель комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил изменения в Конституцию РФ. Изменения будут направлены как раз на интеграцию новых территорий в состав России. С 23 по 27 сентября на освобожденных Россией территориях, таких как Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, прошли референдумы. По итогу, большинство проголосовали за вхождение территорий в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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