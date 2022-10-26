FT: интересы США и Украины разойдутся после выборов

27 октября 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

США и Украине придется вести переговоры о прекращении конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть республиканцев в Палате представителей США и 11 сенаторов проголосовали против помощи Украине. В случае победы на грядущих выборах в конгресс США Республиканской партии Западу с большой вероятностью придется вести переговоры с Киевом о прекращении спецоперации. Об этом сообщает Financial Times. «Пятьдесят семь республиканцев в Палате представителей и 11 сенаторов проголосовали против пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов в начале этого года», — пишет издание. Также там добавили, что конфликты заканчиваются лишь в случае переговоров или капитуляции одной из сторон. «Полная капитуляция России, которая является крупнейшей ядерной державой в мире, невообразима. Это означает, что Западу и Украине в конечном итоге придется вести переговоры о прекращении спецоперации», — говорится в статье. И эти переговоры ближе, чем думает большинство людей. Ранее сообщалось, что США могут прекратить оказание боевой помощи Украине. Это может произойти в случае победы Республиканской партии в ноябрьских выборах, передает «Федеральное агентство новостей». Демократическая партия, в свою очередь, не спешит начинать переговоры с РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

Большая часть республиканцев в Палате представителей США и 11 сенаторов проголосовали против помощи Украине. В случае победы на грядущих выборах в конгресс США Республиканской партии Западу с большой вероятностью придется вести переговоры с Киевом о прекращении спецоперации. Об этом сообщает Financial Times. «Пятьдесят семь республиканцев в Палате представителей и 11 сенаторов проголосовали против пакета помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов в начале этого года», — пишет издание. Также там добавили, что конфликты заканчиваются лишь в случае переговоров или капитуляции одной из сторон. «Полная капитуляция России, которая является крупнейшей ядерной державой в мире, невообразима. Это означает, что Западу и Украине в конечном итоге придется вести переговоры о прекращении спецоперации», — говорится в статье. И эти переговоры ближе, чем думает большинство людей. Ранее сообщалось, что США могут прекратить оказание боевой помощи Украине. Это может произойти в случае победы Республиканской партии в ноябрьских выборах, передает «Федеральное агентство новостей». Демократическая партия, в свою очередь, не спешит начинать переговоры с РФ, сообщает «Национальная служба новостей».