У американцев началась паника из-за одного фото Байдена

Американцев напугала фотография руки Байдена со следами от инъекций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Американцы не знают о ментальном и физическом состоянии президента США Фото:

Читатели американского издания The Hill шокировала фотография руки президента США Джо Байдена со следами постоянных инъекций. Пользователи Twitter (заблокирован в России) тут же начали активное обсуждение увиденного.

«Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей», — предположил один из пользователей. К нему присоединился другой комментатор, поинтересовавшийся, «на чем сидит» президент.

Некоторых читателей сильно насторожило это изображение. «Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, вместо этого Белый дом молчит», — написал читатель. Другой пользователь выразил страх за страну, ведь американцам ничего не известно об умственном и физическом состоянии президента.

Несуразности в поведении американского президента часто становятся поводом для мемов и шуток. Так, в ходе конференции Байден публично обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, а позже заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома.

Американцы обратили внимание на руку президента

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Читатели американского издания The Hill шокировала фотография руки президента США Джо Байдена со следами постоянных инъекций. Пользователи Twitter (заблокирован в России) тут же начали активное обсуждение увиденного. «Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей», — предположил один из пользователей. К нему присоединился другой комментатор, поинтересовавшийся, «на чем сидит» президент. Некоторых читателей сильно насторожило это изображение. «Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, вместо этого Белый дом молчит», — написал читатель. Другой пользователь выразил страх за страну, ведь американцам ничего не известно об умственном и физическом состоянии президента. Несуразности в поведении американского президента часто становятся поводом для мемов и шуток. Так, в ходе конференции Байден публично обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, а позже заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...