У американцев началась паника из-за одного фото Байдена

Американцы не знают о ментальном и физическом состоянии президента СШАФото: Официальный сайт президента Украины
Читатели американского издания The Hill шокировала фотография руки президента США Джо Байдена со следами постоянных инъекций. Пользователи Twitter (заблокирован в России) тут же начали активное обсуждение увиденного.
«Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей», — предположил один из пользователей. К нему присоединился другой комментатор, поинтересовавшийся, «на чем сидит» президент.
Некоторых читателей сильно насторожило это изображение. «Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, вместо этого Белый дом молчит», — написал читатель. Другой пользователь выразил страх за страну, ведь американцам ничего не известно об умственном и физическом состоянии президента.
Несуразности в поведении американского президента часто становятся поводом для мемов и шуток. Так, в ходе конференции Байден публично обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, а позже заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома.
Американцы обратили внимание на руку президента
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Читатели американского издания The Hill шокировала фотография руки президента США Джо Байдена со следами постоянных инъекций. Пользователи Twitter (заблокирован в России) тут же начали активное обсуждение увиденного. «Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей», — предположил один из пользователей. К нему присоединился другой комментатор, поинтересовавшийся, «на чем сидит» президент. Некоторых читателей сильно насторожило это изображение. «Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, вместо этого Белый дом молчит», — написал читатель. Другой пользователь выразил страх за страну, ведь американцам ничего не известно об умственном и физическом состоянии президента. Несуразности в поведении американского президента часто становятся поводом для мемов и шуток. Так, в ходе конференции Байден публично обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, а позже заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома.