У американцев началась паника из-за одного фото Байдена

Американцев напугала фотография руки Байдена со следами от инъекций

04 ноября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Американцы не знают о ментальном и физическом состоянии президента США Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели американского издания The Hill шокировала фотография руки президента США Джо Байдена со следами постоянных инъекций. Пользователи Twitter (заблокирован в России) тут же начали активное обсуждение увиденного. «Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей», — предположил один из пользователей. К нему присоединился другой комментатор, поинтересовавшийся, «на чем сидит» президент. Некоторых читателей сильно насторожило это изображение. «Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, вместо этого Белый дом молчит», — написал читатель. Другой пользователь выразил страх за страну, ведь американцам ничего не известно об умственном и физическом состоянии президента. Несуразности в поведении американского президента часто становятся поводом для мемов и шуток. Так, в ходе конференции Байден публично обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, а позже заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Американцы обратили внимание на руку президента

Читатели американского издания The Hill шокировала фотография руки президента США Джо Байдена со следами постоянных инъекций. Пользователи Twitter (заблокирован в России) тут же начали активное обсуждение увиденного. «Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей», — предположил один из пользователей. К нему присоединился другой комментатор, поинтересовавшийся, «на чем сидит» президент. Некоторых читателей сильно насторожило это изображение. «Если фотография указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, вместо этого Белый дом молчит», — написал читатель. Другой пользователь выразил страх за страну, ведь американцам ничего не известно об умственном и физическом состоянии президента. Несуразности в поведении американского президента часто становятся поводом для мемов и шуток. Так, в ходе конференции Байден публично обратился к покойной конгрессвумен Джеки Валорски, а позже заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома.