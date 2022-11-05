Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира

06 ноября 2022 в 03:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Он победил в поединке с мексиканским спортсменом Хильберто Рамиресом. Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу, защитив титул чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает Sport24 . Бой продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей. Теперь на счету Бивола 21 победа и ни одного поражения. Поражение Рамиреса стало первым за 45 боев.

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Он победил в поединке с мексиканским спортсменом Хильберто Рамиресом. Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу, защитив титул чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает Sport24. Бой продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей. Теперь на счету Бивола 21 победа и ни одного поражения. Поражение Рамиреса стало первым за 45 боев.