05 ноября 2022

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира

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Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, бивол дмитрий
Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу Фото:

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Он победил в поединке с мексиканским спортсменом Хильберто Рамиресом.

Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу, защитив титул чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает Sport24. Бой продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей.

Теперь на счету Бивола 21 победа и ни одного поражения. Поражение Рамиреса стало первым за 45 боев.

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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Он победил в поединке с мексиканским спортсменом Хильберто Рамиресом. Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу, защитив титул чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает Sport24. Бой продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей. Теперь на счету Бивола 21 победа и ни одного поражения. Поражение Рамиреса стало первым за 45 боев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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