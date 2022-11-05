Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Он победил в поединке с мексиканским спортсменом Хильберто Рамиресом.
Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу, защитив титул чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает Sport24. Бой продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей.
Теперь на счету Бивола 21 победа и ни одного поражения. Поражение Рамиреса стало первым за 45 боев.
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Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super). Он победил в поединке с мексиканским спортсменом Хильберто Рамиресом. Дмитрий Бивол нанес первое поражение Хильберто Рамиресу, защитив титул чемпиона мира по версии WBA Super, сообщает Sport24. Бой продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей. Теперь на счету Бивола 21 победа и ни одного поражения. Поражение Рамиреса стало первым за 45 боев.