В Одессе нанесли на памятник Пушкину символ спецоперации на Украине. Видео

18 ноября 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Памятники Пушкину снесли в нескольких городах Украины (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В социальных сетях начали распространять видеоролик, на котором видно, что на памятник Александру Пушкину в Одессе нанесли литеру Z. На кадрах также заметно, что на скульптуру надели пакет. «Тем временем в Одессе. Неизвестные нарисовали букву „Z“ на памятнике поэта Александра Пушкина», — сообщается в официальном telegram-канале интернет-издания Ukraina.ru. Инцидент произошел на фоне демонтажа памятников русским писателям на Украине. В августе в Александрии Кировоградской области был демонтирован бюст Максима Горького, в июле там же снесли памятник Пушкину, который стоял в городе 20 лет. В октябре бюст поэта снесли в центре Киева. Памятник, по словам властей Украины, являлся символом «русского мира». Летом на Украине создали совет, координирующий декоммунизацию и дерусификацию страны. В его деятельность вошел демонтаж памятников и других объектов советского прошлого. Власти Киева приняли решение демонтировать десятки объектов культурного наследия, связанных с Россией. Ранее URA.RU также сообщало, что в Одессе прошла акция протеста, где потребовали снести памятник Екатерине II. Сейчас его оградили забором после случаев вандализма. Ситуации осквернения и демонтажа памятников участились после 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Агентство рассказывало, что в Латвии одобрили снос монумента Освободителям Риги. Президент страны Эгилс Левитс назвал его «объектом российской пропаганды». В литовском городе Неринге неизвестные забросали памятник советским солдатам жидкостью красного цвета.

В социальных сетях начали распространять видеоролик, на котором видно, что на памятник Александру Пушкину в Одессе нанесли литеру Z. На кадрах также заметно, что на скульптуру надели пакет. «Тем временем в Одессе. Неизвестные нарисовали букву „Z“ на памятнике поэта Александра Пушкина», — сообщается в официальном telegram-канале интернет-издания Ukraina.ru. Инцидент произошел на фоне демонтажа памятников русским писателям на Украине. В августе в Александрии Кировоградской области был демонтирован бюст Максима Горького, в июле там же снесли памятник Пушкину, который стоял в городе 20 лет. В октябре бюст поэта снесли в центре Киева. Памятник, по словам властей Украины, являлся символом «русского мира». Летом на Украине создали совет, координирующий декоммунизацию и дерусификацию страны. В его деятельность вошел демонтаж памятников и других объектов советского прошлого. Власти Киева приняли решение демонтировать десятки объектов культурного наследия, связанных с Россией. Ранее URA.RU также сообщало, что в Одессе прошла акция протеста, где потребовали снести памятник Екатерине II. Сейчас его оградили забором после случаев вандализма. Ситуации осквернения и демонтажа памятников участились после 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Агентство рассказывало, что в Латвии одобрили снос монумента Освободителям Риги. Президент страны Эгилс Левитс назвал его «объектом российской пропаганды». В литовском городе Неринге неизвестные забросали памятник советским солдатам жидкостью красного цвета.