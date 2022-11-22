Сенатор Пушков: Шольц предрек падение политической мощи Европы

Олаф Шольц предрек странам Европы политический и экономический кризисы
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на экономическом форуме, заявил, что лучшие времена Европы уже прошли. Его высказывание прокомментировал сенатор Алексей Пушков.
«Если Шольц прав, и Европа начинает „падать“, то это означает, что ее падение как центра экономической и политической мощи исторически необратимо. Разрыв энергетических связей с Россией больно скажется на перспективах Европы», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что Олаф Шольц считает провалом договоренности западных стран по изоляции России на саммите в Индонезии. По его мнению, не все страны-участники осуждают проводимую РФ спецоперацию на Украине.
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