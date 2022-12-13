«Известия»: депутат ГД потребовал возобновить проверки бизнеса из-за частых пожаров

14 декабря 2022 в 06:02 Размер текста - 17 +

Выборный назвал основной причиной пожаров на крупных объектах — нарушение правил противопожарной безопасности Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Из-за частых пожаров на крупных объектах бизнеса необходимо возобновить проверки МЧС на соблюдение правил пожарной безопасности. Такое предложение к главе ведомства выдвинул депутат госдумы Анатолий Выборный. «Ни плановых (проверок бизнеса, прим. URA.RU), на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — предположил депутат в беседе с «Известиями». Большинство экспертов поддержали мнение парламентария. Отмечается, что мораторий на проверки бизнеса продлен на 2023 год, что создает дальнейшие риски возникновения пожаров. Ранее сообщалось, что в Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». В результате ЧП один человек погиб. Предварительная причина пожара — нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Позднее в Подмосковье в Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Ущерб от возгорания оценили в несколько миллиардов рублей. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Из-за частых пожаров на крупных объектах бизнеса необходимо возобновить проверки МЧС на соблюдение правил пожарной безопасности. Такое предложение к главе ведомства выдвинул депутат госдумы Анатолий Выборный. «Ни плановых (проверок бизнеса, прим. URA.RU), на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — предположил депутат в беседе с «Известиями». Большинство экспертов поддержали мнение парламентария. Отмечается, что мораторий на проверки бизнеса продлен на 2023 год, что создает дальнейшие риски возникновения пожаров. Ранее сообщалось, что в Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». В результате ЧП один человек погиб. Предварительная причина пожара — нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Позднее в Подмосковье в Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Ущерб от возгорания оценили в несколько миллиардов рублей. Причиной возгорания стало короткое замыкание.