13 декабря 2022

«Известия»: депутат ГД потребовал возобновить проверки бизнеса из-за частых пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, взрыв, обстрел, пожарные
Выборный назвал основной причиной пожаров на крупных объектах — нарушение правил противопожарной безопасности Фото:

Из-за частых пожаров на крупных объектах бизнеса необходимо возобновить проверки МЧС на соблюдение правил пожарной безопасности. Такое предложение к главе ведомства выдвинул депутат госдумы Анатолий Выборный.

«Ни плановых (проверок бизнеса, прим. URA.RU), на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — предположил депутат в беседе с «Известиями».

Большинство экспертов поддержали мнение парламентария. Отмечается, что мораторий на проверки бизнеса продлен на 2023 год, что создает дальнейшие риски возникновения пожаров.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». В результате ЧП один человек погиб. Предварительная причина пожара — нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Позднее в Подмосковье в Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Ущерб от возгорания оценили в несколько миллиардов рублей. Причиной возгорания стало короткое замыкание.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU

Из-за частых пожаров на крупных объектах бизнеса необходимо возобновить проверки МЧС на соблюдение правил пожарной безопасности. Такое предложение к главе ведомства выдвинул депутат госдумы Анатолий Выборный. «Ни плановых (проверок бизнеса, прим. URA.RU), на которые наложен мораторий, ни внеплановых, которые, кстати, при наличии жалоб могли быть проведены. Практически везде причина — в несоблюдении правил противопожарной безопасности, халатности сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность», — предположил депутат в беседе с «Известиями». Большинство экспертов поддержали мнение парламентария. Отмечается, что мораторий на проверки бизнеса продлен на 2023 год, что создает дальнейшие риски возникновения пожаров. Ранее сообщалось, что в Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». В результате ЧП один человек погиб. Предварительная причина пожара — нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Позднее в Подмосковье в Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Ущерб от возгорания оценили в несколько миллиардов рублей. Причиной возгорания стало короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...