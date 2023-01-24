Украинец с косой напал на раздававших повестки сотрудников военкомата

25 января 2023 в 00:04 Размер текста - 17 +

Нападение украинец совершил в сентябре 2022 года Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине житель Ровненской области напал с косой на сотрудников военкомата, которые принесли повестку его брату. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «По данным суда, 13 сентября 2022 года двое работников военкомата пришли вручить повестку брату подозреваемого. Но его не было дома. Во время этого на них с косой набросился брат потенциального призывника», — говорится в сообщении. По данным СМИ, мужчину остановили выстрелы в воздух, произведенные лейтенантом. После этого обвиняемый попытался сбежать. Во время судебного заседания он признал свою вину. Украинца приговорили к трем годам испытательного срока. Мобилизацию на Украине объявили 25 февраля 2022 года. Такое решение было принято президентом страны Владимиром Зеленским после начала спецоперации РФ. В январе 2023 года после масштабных потерь под Соледаром Украина объявила о новом этапе мобилизации. ВСУ планируют набрать десять тысяч человек в Закарпатье.

На Украине житель Ровненской области напал с косой на сотрудников военкомата, которые принесли повестку его брату. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «По данным суда, 13 сентября 2022 года двое работников военкомата пришли вручить повестку брату подозреваемого. Но его не было дома. Во время этого на них с косой набросился брат потенциального призывника», — говорится в сообщении. По данным СМИ, мужчину остановили выстрелы в воздух, произведенные лейтенантом. После этого обвиняемый попытался сбежать. Во время судебного заседания он признал свою вину. Украинца приговорили к трем годам испытательного срока. Мобилизацию на Украине объявили 25 февраля 2022 года. Такое решение было принято президентом страны Владимиром Зеленским после начала спецоперации РФ. В январе 2023 года после масштабных потерь под Соледаром Украина объявила о новом этапе мобилизации. ВСУ планируют набрать десять тысяч человек в Закарпатье.