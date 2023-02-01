Жители Закарпатья пожаловались на трупный запах от поезда с телами солдат ВСУ

02 февраля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Местные жители часто чувствуют трупный запах от вагонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители украинского поселка Батьево в Закарпатье рассказали о трупном запахе, который часто чувствуют от вагонов-рефрижераторов на местной железнодорожной станции. Предполагалось, что именно здесь хранятся тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не отправляют домой. «Батю, самый важный транспортный узел Закарпатья, уже назвали стратегической территорией. Жители страшатся говорить об этом, но без камер сообщают, что часто чувствуют запах разлагающихся трупов», — сообщает телеканал TV2. Уточняется, что за появление у станции грозит до трех лет лишения свободы. Ранее стало известно, что в ВСУ планируют набрать до десяти тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Издание Metropol писало, что на границе с Венгрией в вагонах-рефрижераторах хранят тела военных, о гибели которых не хотят сообщать родственникам. По последним данным, такое хранилище могло быть организовано на станции в Батьево, передает Life .

Жители украинского поселка Батьево в Закарпатье рассказали о трупном запахе, который часто чувствуют от вагонов-рефрижераторов на местной железнодорожной станции. Предполагалось, что именно здесь хранятся тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не отправляют домой. «Батю, самый важный транспортный узел Закарпатья, уже назвали стратегической территорией. Жители страшатся говорить об этом, но без камер сообщают, что часто чувствуют запах разлагающихся трупов», — сообщает телеканал TV2. Уточняется, что за появление у станции грозит до трех лет лишения свободы. Ранее стало известно, что в ВСУ планируют набрать до десяти тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Издание Metropol писало, что на границе с Венгрией в вагонах-рефрижераторах хранят тела военных, о гибели которых не хотят сообщать родственникам. По последним данным, такое хранилище могло быть организовано на станции в Батьево, передает Life.