01 февраля 2023

Жители Закарпатья пожаловались на трупный запах от поезда с телами солдат ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправление поезда Деда Мороза с железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Екатеринбург, поезд деда мороза, железнодорожная станция екатеринбург пассажирский
Местные жители часто чувствуют трупный запах от вагонов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители украинского поселка Батьево в Закарпатье рассказали о трупном запахе, который часто чувствуют от вагонов-рефрижераторов на местной железнодорожной станции. Предполагалось, что именно здесь хранятся тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не отправляют домой.

«Батю, самый важный транспортный узел Закарпатья, уже назвали стратегической территорией. Жители страшатся говорить об этом, но без камер сообщают, что часто чувствуют запах разлагающихся трупов», — сообщает телеканал TV2. Уточняется, что за появление у станции грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в ВСУ планируют набрать до десяти тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Издание Metropol писало, что на границе с Венгрией в вагонах-рефрижераторах хранят тела военных, о гибели которых не хотят сообщать родственникам. По последним данным, такое хранилище могло быть организовано на станции в Батьево, передает Life.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители украинского поселка Батьево в Закарпатье рассказали о трупном запахе, который часто чувствуют от вагонов-рефрижераторов на местной железнодорожной станции. Предполагалось, что именно здесь хранятся тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые не отправляют домой. «Батю, самый важный транспортный узел Закарпатья, уже назвали стратегической территорией. Жители страшатся говорить об этом, но без камер сообщают, что часто чувствуют запах разлагающихся трупов», — сообщает телеканал TV2. Уточняется, что за появление у станции грозит до трех лет лишения свободы. Ранее стало известно, что в ВСУ планируют набрать до десяти тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Издание Metropol писало, что на границе с Венгрией в вагонах-рефрижераторах хранят тела военных, о гибели которых не хотят сообщать родственникам. По последним данным, такое хранилище могло быть организовано на станции в Батьево, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...