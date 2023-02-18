Mash: в Крыму задержали бездомного в форме «Азова»*

В Крыму задержали бездомного в форме батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) со срезанными шефронами. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Возможного диверсанта от запрещенного в России полка „Азов“ задержали в Крыму. Это бездомный мужчина в свежей форме украинской армии. Его остановили в районе села Пироговка, когда он шел пешком до Симферополя», — передает
Бездомный сообщил, что нашел это военное обмундирование. По его словам, старая одежда износилась, поэтому он подобрал форму, но решил срезать шефроны. Полиция выясняет, откуда у него такая находка, отмечает telegram-канал.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России
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