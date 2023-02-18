Mash: в Крыму задержали бездомного в форме «Азова»*

18 февраля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Бездомный рассказал, что подобрал форму «Азова» на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Крыму задержали бездомного в форме батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) со срезанными шефронами. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Возможного диверсанта от запрещенного в России полка „Азов“ задержали в Крыму. Это бездомный мужчина в свежей форме украинской армии. Его остановили в районе села Пироговка, когда он шел пешком до Симферополя», — передает Mash . Бездомный сообщил, что нашел это военное обмундирование. По его словам, старая одежда износилась, поэтому он подобрал форму, но решил срезать шефроны. Полиция выясняет, откуда у него такая находка, отмечает telegram-канал. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

В Крыму задержали бездомного в форме батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) со срезанными шефронами. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Возможного диверсанта от запрещенного в России полка „Азов“ задержали в Крыму. Это бездомный мужчина в свежей форме украинской армии. Его остановили в районе села Пироговка, когда он шел пешком до Симферополя», — передает Mash. Бездомный сообщил, что нашел это военное обмундирование. По его словам, старая одежда износилась, поэтому он подобрал форму, но решил срезать шефроны. Полиция выясняет, откуда у него такая находка, отмечает telegram-канал. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России