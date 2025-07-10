«Вульгарно»: Соседов высмеял воссоединение ЛГБТ*-дуэта «Тату»

Воссоединение дуэта «Тату» будет неуместно и неактуально. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Я даже не представляют, что они будут петь. Все песни их юности из их уст сейчас будут звучать вульгарно... время было другое, они тогда попали в нужный поток и были уместны, а теперь нет», — поделился Соседов в беседе со «Общественной службой новостей».
Критик подчеркнул, что не поддерживает идею воскрешения проекта, поскольку он «давно умер». Более того, Соседов не собирается слушать новые песни дуэта.
«Тату» — российский музыкальный дуэт, ставший всемирно известным благодаря хитам на русском и английском языках и провокационным образам ЛГБТ*-школьник и выступлениям. Недавно участницы дуэта, Юлия Волкова и Елена Катина, объявили о возобновлении деятельности группы. Так, 19 июля певицы дадут эксклюзивный концерт на пляжной сцене курорта «Мрия» в Ялте. Но что конкретно они будут петь, неизвестно.
*Организация ЛГБТ признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена
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