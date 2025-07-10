Халява отменяется: суд признал незаконной торговлю ответами на экзамены

Суд признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России запретили рекламировать продажу ответов на задания ЕГЭ и ОГЭ
В России запретили рекламировать продажу ответов на задания ЕГЭ и ОГЭ Фото:

Информацию, размещенную на интернет-ресурсах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР будут считать запрещенной. Такое решение принял Верховный суд РФ, сообщили в московской прокуратуре. 

«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. 

Поводом для обращения в суд стали результаты интернет-мониторинга, в ходе которого были обнаружены ресурсы, нарушающие законодательство. На указанных сайтах предлагались к продаже ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена, а также Всероссийских проверочных работ, запланированных на 2025 год. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и признал информацию, размещенную на данных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информацию, размещенную на интернет-ресурсах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР будут считать запрещенной. Такое решение принял Верховный суд РФ, сообщили в московской прокуратуре.  «Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.  Поводом для обращения в суд стали результаты интернет-мониторинга, в ходе которого были обнаружены ресурсы, нарушающие законодательство. На указанных сайтах предлагались к продаже ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена, а также Всероссийских проверочных работ, запланированных на 2025 год. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и признал информацию, размещенную на данных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...