Халява отменяется: суд признал незаконной торговлю ответами на экзамены

Информацию, размещенную на интернет-ресурсах о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР будут считать запрещенной. Такое решение принял Верховный суд РФ, сообщили в московской прокуратуре.
«Удовлетворено административное исковое заявление Люблинского межрайонного прокурора о признании информации о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР-2025, размещенной на интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.
Поводом для обращения в суд стали результаты интернет-мониторинга, в ходе которого были обнаружены ресурсы, нарушающие законодательство. На указанных сайтах предлагались к продаже ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена, а также Всероссийских проверочных работ, запланированных на 2025 год. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и признал информацию, размещенную на данных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.