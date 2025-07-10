В Тульской области введен режим беспилотной опасности

10 июля 2025 в 16:04 Размер текста - 17 +

О режиме опасности БПЛА сообщил губернатор региона Миляев Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", — написал Миляев в telegram-канале. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. А в случае необходимости звонить по номерам экстренных служб. Минобороны 10 июля сообщало, что в ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего — над акваторией Черного моря. Дрон долетел и до Пензенской области — он был успешно ликвидирован. Интерактивная карта ударов ВСУ по регионам России — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", — написал Миляев в telegram-канале. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. А в случае необходимости звонить по номерам экстренных служб. Минобороны 10 июля сообщало, что в ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего — над акваторией Черного моря. Дрон долетел и до Пензенской области — он был успешно ликвидирован. Интерактивная карта ударов ВСУ по регионам России — в материале URA.RU.