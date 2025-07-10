В Тульской области введен режим беспилотной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
О режиме опасности БПЛА сообщил губернатор региона Миляев
О режиме опасности БПЛА сообщил губернатор региона Миляев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев. 

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", — написал Миляев в telegram-канале.  Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. А в случае необходимости звонить по номерам экстренных служб. 

Минобороны 10 июля сообщало, что в ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего — над акваторией Черного моря. Дрон долетел и до Пензенской области — он был успешно ликвидирован. Интерактивная карта ударов ВСУ по регионам России — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев.  "Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", — написал Миляев в telegram-канале.  Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. А в случае необходимости звонить по номерам экстренных служб.  Минобороны 10 июля сообщало, что в ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего — над акваторией Черного моря. Дрон долетел и до Пензенской области — он был успешно ликвидирован. Интерактивная карта ударов ВСУ по регионам России — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...