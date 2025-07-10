В Тульской области введен режим беспилотной опасности

В Тульской области введен режим опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом написал глава региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", — написал Миляев в telegram-канале. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие. А в случае необходимости звонить по номерам экстренных служб.
Минобороны 10 июля сообщало, что в ночь было уничтожено 14 беспилотников самолетного типа. Больше всего — над акваторией Черного моря. Дрон долетел и до Пензенской области — он был успешно ликвидирован. Интерактивная карта ударов ВСУ по регионам России — в материале URA.RU.
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