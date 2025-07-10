ВСУ убили отца боевика Азова* в Белгородской области

Погибший в результате обстрела Белгородской области оказался отцом военнослужащего подразделения «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Погибшим оказался 56-летний Виктор Никифоров. При этом по словам источников, сын погибшего, 28-летний Иван Никифоров, является бойцом „Азова“», — передал telegram-канал. Там уточнили, что Никифоров погиб в результате украинского обстрела Белгородской области.
Сын погибшего был заочно обвинен по статье 317 УК РФ (покушение на жизнь военнослужащих). По данным следствия, он фигурирует на видео, где украинские военные стреляют по ногам российских солдат.
Виктор Никифоров всю жизнь прожил в Шебекино, работал на местном заводе и проходил лечение от онкологии. Сегодня, 10 июля, утром в результате обстрела Шебекино мужчина получил тяжелые ранения и скончался в районной больнице, несмотря на усилия врачей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
*»Азов» признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации.
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