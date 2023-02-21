Сейсмолог предупредил об опасных последствиях землетрясения в Турции

Геофизик Виноградов:за землетрясения в Турции последуют интенсивные афтершоки
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Афтершоки после землетрясений будут ощущаться еще два-три месяца, заявил Юрий Виноградов Фото:

Интенсивные афтершоки после землетрясения в Турции 6 февраля будут происходить еще два-три месяца, постепенно ослабевая. Об этом заявил директор Единой геофизической службы РАН доктор технических наук Юрий Виноградов. По его словам, повторные толчки, в общей сложности, могут продолжаться еще два года.

«В течение двух-трех месяцев будут достаточно сильные афтершоки, потом они будут постепенно стихать», — сказал Юрий Виноградов для РИА Новости. Также эксперт заявил, что после столь мощного землетрясения афтершоки могут длиться еще два года. «Просто они будут слабее и слабее, но бывают и такие сильные, как вчера — это нормальное явление, потому что зона напряженная», — подытожил сейсмолог.

Ранее в Турции прошло несколько землетрясений. Первое произошло 6 февраля. Подземные толчки имели магнитуду 7,4 балла. Второе землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на востоке страны 9 февраля. Следующие подземные толчки магнитудой 6,3 балла были зафиксированы на границе Турции и Сирии.

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Интенсивные афтершоки после землетрясения в Турции 6 февраля будут происходить еще два-три месяца, постепенно ослабевая. Об этом заявил директор Единой геофизической службы РАН доктор технических наук Юрий Виноградов. По его словам, повторные толчки, в общей сложности, могут продолжаться еще два года. «В течение двух-трех месяцев будут достаточно сильные афтершоки, потом они будут постепенно стихать», — сказал Юрий Виноградов для РИА Новости. Также эксперт заявил, что после столь мощного землетрясения афтершоки могут длиться еще два года. «Просто они будут слабее и слабее, но бывают и такие сильные, как вчера — это нормальное явление, потому что зона напряженная», — подытожил сейсмолог. Ранее в Турции прошло несколько землетрясений. Первое произошло 6 февраля. Подземные толчки имели магнитуду 7,4 балла. Второе землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на востоке страны 9 февраля. Следующие подземные толчки магнитудой 6,3 балла были зафиксированы на границе Турции и Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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