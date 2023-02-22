В США заявили, что терпению Путина пришел конец после выходок Байдена

Экс-сотрудник Белого Дома: конфронтация между Россией и США достигла опасных масштабов

22 февраля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Терпение Путина подошло к концу, отметил Пол Крейг Робертс Фото: Владимир Андреев © URA.RU У лидера России Владимира Путина закончилось терпение на действия президента США Джо Байдена на международной арене. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, отмечая, что напряжение между США и Россией близко к пику. «И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь», — написал Пол Крейг Робертс на своем сайте . Он отметил, что противостояние России и США приобрело опасные масштабы. Бывший сотрудник Белого дома добавил, что большинство американцев не знает о нынешнем положении вещей. После выступления Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года Байден заявил, что граждане России не являются врагами Запада, а США и Европа не хотят уничтожить Россию. Однако Путин отмечал, что западные санкции, которые были введены после 24 февраля 2022 года, дестабилизируют российское общество. Лидер России заверил, что у Запада не получится заставить россиян страдать.

У лидера России Владимира Путина закончилось терпение на действия президента США Джо Байдена на международной арене. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс, отмечая, что напряжение между США и Россией близко к пику. «И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь», — написал Пол Крейг Робертс на своем сайте. Он отметил, что противостояние России и США приобрело опасные масштабы. Бывший сотрудник Белого дома добавил, что большинство американцев не знает о нынешнем положении вещей. После выступления Путина Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года Байден заявил, что граждане России не являются врагами Запада, а США и Европа не хотят уничтожить Россию. Однако Путин отмечал, что западные санкции, которые были введены после 24 февраля 2022 года, дестабилизируют российское общество. Лидер России заверил, что у Запада не получится заставить россиян страдать.