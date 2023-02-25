25 февраля 2023

Пригожин поиздевался над ЕС после введения санкций

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что для медиагруппы «Патриот» это трагедия Фото:
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с сарказмом отреагировал на вопрос о внесении в санкционный список Евросоюза его медиагруппы «Патриот». Он отметил, что для него это большая трагедия.

«Это для нас большая трагедия, потому что мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными изданиями Европы», — пишет пресс-служба Пригожина в Telegram. При этом, он добавил, что не станет отказываться от нужных публикаций в европейских СМИ.

Также Евгений Пригожин добавил, что сможет повлиять на выборы президента США в 2024 году, поскольку пока американские санкции на «Патриот» не распространяются, то выборы пройдут штатно. Однако, если произойдет и это, то, как сообщил Пригожин, медиагруппа подключит юристов, чтобы снять ограничения с газетой The Wall Street Journal, с которыми у них действующий договор до 2025 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против Российской Федерации. Отдельный блок санкций направлен в адрес ЧВК «Вагнер».

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с сарказмом отреагировал на вопрос о внесении в санкционный список Евросоюза его медиагруппы «Патриот». Он отметил, что для него это большая трагедия. «Это для нас большая трагедия, потому что мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными изданиями Европы», — пишет пресс-служба Пригожина в Telegram. При этом, он добавил, что не станет отказываться от нужных публикаций в европейских СМИ. Также Евгений Пригожин добавил, что сможет повлиять на выборы президента США в 2024 году, поскольку пока американские санкции на «Патриот» не распространяются, то выборы пройдут штатно. Однако, если произойдет и это, то, как сообщил Пригожин, медиагруппа подключит юристов, чтобы снять ограничения с газетой The Wall Street Journal, с которыми у них действующий договор до 2025 года. Ранее сообщалось, что Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против Российской Федерации. Отдельный блок санкций направлен в адрес ЧВК «Вагнер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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