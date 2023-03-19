Звезде отечественной эстрады Валерию Леонтьеву исполнилось 74 года

19 марта 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

После начала СВО Леонтьев окончательно переехал в Майями Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Советский и российский певец Валерий Леонтьев 19 марта празднует свой день рождения. Ему исполнилось 74 года. «Сегодня, 19 марта, Валерий Леонтьев отмечает 74-й день рождения. Уже не одно десятилетие он блистает на сцене и радует многочисленных поклонников своим творчеством», — передает электронная газета «Дни.ру». Леонтев считается одним из популярных эстрадных артистов. Свою карьеру он начинал без профессионального музыкального образования. За время своей карьеры артист поработал с такими композиторами, как Юрий Чернавский, Раймонд Паулс, Лора Квинт. Свою известность он получил благодаря песне «Полет на дельтаплане». Также Леонтьев снимался в художественных и документальных фильмах. Певец любил отдыхать в американском городе Майами. К 70 годам он приобрел там роскошную виллу, владельцем которой до него была актриса из США Уитни Хьюстон, передает «Федеральное агентство новостей». После начала спецоперации Валерий Леонтьев окончательно переселился в Майами. После этого он объявил, что готов выступить в России за 150 тысяч долларов.

Советский и российский певец Валерий Леонтьев 19 марта празднует свой день рождения. Ему исполнилось 74 года. «Сегодня, 19 марта, Валерий Леонтьев отмечает 74-й день рождения. Уже не одно десятилетие он блистает на сцене и радует многочисленных поклонников своим творчеством», — передает электронная газета «Дни.ру». Леонтев считается одним из популярных эстрадных артистов. Свою карьеру он начинал без профессионального музыкального образования. За время своей карьеры артист поработал с такими композиторами, как Юрий Чернавский, Раймонд Паулс, Лора Квинт. Свою известность он получил благодаря песне «Полет на дельтаплане». Также Леонтьев снимался в художественных и документальных фильмах. Певец любил отдыхать в американском городе Майами. К 70 годам он приобрел там роскошную виллу, владельцем которой до него была актриса из США Уитни Хьюстон, передает «Федеральное агентство новостей». После начала спецоперации Валерий Леонтьев окончательно переселился в Майами. После этого он объявил, что готов выступить в России за 150 тысяч долларов.