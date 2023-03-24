Кремль уличил США во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

24 марта 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Кремле уличили США в попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU США продолжают вмешиваться во внутренние дела разных государств. Это касается и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении Соединенных Штатов назначить спецпредставителя по работе с белорусской оппозицией и о связанных с этим рисках для страны и Союзного государства. «[Риски в этом есть], безусловно. Соединенные Штаты продолжают фактически и прямое, и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая и Белоруссию. А это не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Это требует, конечно, особого внимания прежде всего со стороны наших белорусских друзей. Конечно, и мы не можем оставаться индифферентными и безучастными. Но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное. Оно способно воспрепятствовать тем, кто решит вмешиваться в их внутренние дела», — сообщил Песков. США собираются назначить в ближайшее время своего спецпредставителя, который будет взаимодействовать с оппозицией в Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США продолжают вмешиваться во внутренние дела разных государств. Это касается и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении Соединенных Штатов назначить спецпредставителя по работе с белорусской оппозицией и о связанных с этим рисках для страны и Союзного государства. «[Риски в этом есть], безусловно. Соединенные Штаты продолжают фактически и прямое, и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая и Белоруссию. А это не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Это требует, конечно, особого внимания прежде всего со стороны наших белорусских друзей. Конечно, и мы не можем оставаться индифферентными и безучастными. Но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное. Оно способно воспрепятствовать тем, кто решит вмешиваться в их внутренние дела», — сообщил Песков. США собираются назначить в ближайшее время своего спецпредставителя, который будет взаимодействовать с оппозицией в Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.