Кремль уличил США во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле уличили США в попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии Фото:

США продолжают вмешиваться во внутренние дела разных государств. Это касается и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении Соединенных Штатов назначить спецпредставителя по работе с белорусской оппозицией и о связанных с этим рисках для страны и Союзного государства.

«[Риски в этом есть], безусловно. Соединенные Штаты продолжают фактически и прямое, и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая и Белоруссию. А это не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Это требует, конечно, особого внимания прежде всего со стороны наших белорусских друзей. Конечно, и мы не можем оставаться индифферентными и безучастными. Но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное. Оно способно воспрепятствовать тем, кто решит вмешиваться в их внутренние дела», — сообщил Песков.

США собираются назначить в ближайшее время своего спецпредставителя, который будет взаимодействовать с оппозицией в Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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США продолжают вмешиваться во внутренние дела разных государств. Это касается и Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о намерении Соединенных Штатов назначить спецпредставителя по работе с белорусской оппозицией и о связанных с этим рисках для страны и Союзного государства. «[Риски в этом есть], безусловно. Соединенные Штаты продолжают фактически и прямое, и косвенное вмешательство во внутренние дела разных государств, включая и Белоруссию. А это не что иное, как вмешательство во внутренние дела. Это требует, конечно, особого внимания прежде всего со стороны наших белорусских друзей. Конечно, и мы не можем оставаться индифферентными и безучастными. Но мы уверены, что белорусское государство устойчивое, сильное. Оно способно воспрепятствовать тем, кто решит вмешиваться в их внутренние дела», — сообщил Песков. США собираются назначить в ближайшее время своего спецпредставителя, который будет взаимодействовать с оппозицией в Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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