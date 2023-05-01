Преподаватель объяснила, почему Путин вручил ей звание Героя Труда РФ

Подмосковный учитель Бабурина заявила, что стала Героем Труда РФ благодаря честной работе

01 мая 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Общий педагогический стаж Татьяны Бабуровой составляет 62 года Фото из личного архива Татьяны Бабуровой Преподаватель гимназии №1 города Волоколамск Татьяна Бабурова, которую президент РФ Владимир Путин удостоил званием Героя Труда РФ, заявила, что получила эту награду честно выполняя свою работу. Об этом в беседе с URA.RU заявила сама учитель из Подмосковья. «Если чувствуете себя россиянином, следовательно, вы работаете на страну, но не в абстрактном понимании, а ради людей, с которыми свела вас судьба в работе, учебе, жизни. Я благодарна всем, кто принял участие или по-хорошему приложил руку к тому, чтобы эта награда состоялась. Без всякой ложной скромности скажу, что мне не стыдно за награду. Я привыкла жить и работать честно», — сказала Татьяна Бабурова. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам. Вместе с Татьяной Бобуровой звания были вручены управляющему директору и генеральному конструктору компании «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву, руководителю центра двойных технологий «Союз» Юрию Милехину, горнорабочему, заслуженному шахтеру РФ Эдуарду Щербине и гендиректору Бийской льняной компании Льву Каленову.

Преподаватель гимназии №1 города Волоколамск Татьяна Бабурова, которую президент РФ Владимир Путин удостоил званием Героя Труда РФ, заявила, что получила эту награду честно выполняя свою работу. Об этом в беседе с URA.RU заявила сама учитель из Подмосковья. «Если чувствуете себя россиянином, следовательно, вы работаете на страну, но не в абстрактном понимании, а ради людей, с которыми свела вас судьба в работе, учебе, жизни. Я благодарна всем, кто принял участие или по-хорошему приложил руку к тому, чтобы эта награда состоялась. Без всякой ложной скромности скажу, что мне не стыдно за награду. Я привыкла жить и работать честно», — сказала Татьяна Бабурова. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам. Вместе с Татьяной Бобуровой звания были вручены управляющему директору и генеральному конструктору компании «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву, руководителю центра двойных технологий «Союз» Юрию Милехину, горнорабочему, заслуженному шахтеру РФ Эдуарду Щербине и гендиректору Бийской льняной компании Льву Каленову.