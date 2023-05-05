Названы сведения, которые попадут в реестр воинского учета

В реестр воинского учета внесут сведения о наличии судимости граждан и состоянии здоровья

06 мая 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Перечень данных, которые будут храниться в реестре, опубликован в проекте кабмина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России заработает единый электронный реестр воинского учета с 2025 года. В нем будут содержаться данные о гражданах, собранные военными комиссариатами из государственных информационных систем и от органов государственной власти. Подробный перечень информации, которая будет храниться в базе, опубликован в проекте постановления правительства на сайте правовой информации. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами и для его ведения используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Там будут указываться данные паспорта, место рождения, ИНН, страховой номер, место жительства, электронная почта, телефон, семейное положение, гражданство, сведения о прохождении обучения, сведения об образовательной организации, о трудовой деятельности и о состоянии здоровья», — приводится список сведений в проекте постановления . Уточняется, что вместе с информацией о здоровье будут указываться основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Помимо этого, будет содержаться информация о постановке на воинский учет, а также наличие уголовной или административной ответственности у граждан, входящих в перечень. В отдельный пункт вынесены иные сведения о гражданине, определенные Правительством РФ. Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предлагает создать единый реестр воинского учета до конца года. Единый электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России заработает единый электронный реестр воинского учета с 2025 года. В нем будут содержаться данные о гражданах, собранные военными комиссариатами из государственных информационных систем и от органов государственной власти. Подробный перечень информации, которая будет храниться в базе, опубликован в проекте постановления правительства на сайте правовой информации. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами и для его ведения используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Там будут указываться данные паспорта, место рождения, ИНН, страховой номер, место жительства, электронная почта, телефон, семейное положение, гражданство, сведения о прохождении обучения, сведения об образовательной организации, о трудовой деятельности и о состоянии здоровья», — приводится список сведений в проекте постановления. Уточняется, что вместе с информацией о здоровье будут указываться основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Помимо этого, будет содержаться информация о постановке на воинский учет, а также наличие уголовной или административной ответственности у граждан, входящих в перечень. В отдельный пункт вынесены иные сведения о гражданине, определенные Правительством РФ. Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предлагает создать единый реестр воинского учета до конца года. Единый электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию.