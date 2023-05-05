05 мая 2023

Названы сведения, которые попадут в реестр воинского учета

В реестр воинского учета внесут сведения о наличии судимости граждан и состоянии здоровья
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Перечень данных, которые будут храниться в реестре, опубликован в проекте кабмина Фото:

В России заработает единый электронный реестр воинского учета с 2025 года. В нем будут содержаться данные о гражданах, собранные военными комиссариатами из государственных информационных систем и от органов государственной власти. Подробный перечень информации, которая будет храниться в базе, опубликован в проекте постановления правительства на сайте правовой информации.

«Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами и для его ведения используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Там будут указываться данные паспорта, место рождения, ИНН, страховой номер, место жительства, электронная почта, телефон, семейное положение, гражданство, сведения о прохождении обучения, сведения об образовательной организации, о трудовой деятельности и о состоянии здоровья», — приводится список сведений в проекте постановления.

Уточняется, что вместе с информацией о здоровье будут указываться основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Помимо этого, будет содержаться информация о постановке на воинский учет, а также наличие уголовной или административной ответственности у граждан, входящих в перечень. В отдельный пункт вынесены иные сведения о гражданине, определенные Правительством РФ.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предлагает создать единый реестр воинского учета до конца года. Единый электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию.

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В России заработает единый электронный реестр воинского учета с 2025 года. В нем будут содержаться данные о гражданах, собранные военными комиссариатами из государственных информационных систем и от органов государственной власти. Подробный перечень информации, которая будет храниться в базе, опубликован в проекте постановления правительства на сайте правовой информации. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами и для его ведения используется информация из государственных информационных систем и от органов госвласти. Там будут указываться данные паспорта, место рождения, ИНН, страховой номер, место жительства, электронная почта, телефон, семейное положение, гражданство, сведения о прохождении обучения, сведения об образовательной организации, о трудовой деятельности и о состоянии здоровья», — приводится список сведений в проекте постановления. Уточняется, что вместе с информацией о здоровье будут указываться основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу. Помимо этого, будет содержаться информация о постановке на воинский учет, а также наличие уголовной или административной ответственности у граждан, входящих в перечень. В отдельный пункт вынесены иные сведения о гражданине, определенные Правительством РФ. Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предлагает создать единый реестр воинского учета до конца года. Единый электронный реестр воинского учета может быть создан до 31 декабря 2023 года, в 2024 году он будет постепенно введен в эксплуатацию, а с 1 января 2025 года Минобороны начнет его эксплуатацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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