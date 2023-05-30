Три танка с челябинскими двигателями сожгли роту противника. Видео

Три танка Т-90М «Прорыв» с челябинскими двигателями сожгли роту противника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Боец оценил качества российского танка с челябинским двигателем Фото:

Боец с позывным «Лебедь» раскрыл детали операции с использованием трех танков Т-90М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с рассказом распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«29 августа был бой. Выехали, поразили танки, легкобронированную технику. Они пошли: на каждое направление — рота танков. Я только видел столько, но, думаю, было больше. Мы отработали: одну роту тремя танками сожгли. Длилось это целый день до вечера», — рассказал наводчик-оператор танка.

Боец охарактеризовал танк как крутую тачку с хорошими качествами. Он отметил, что мощный наружный вид машины дополняется обширным функционалом и инструментарием внутри нее. «Лебедь» заявил: возможности танка позволяют эффективно выполнять задачи командования.

Танк Т-90М «Прорыв» имеет V-образный челябинский двигатель. Снабжен турбонагревателем и улучшенной трансмиссией. Обеспечивает мощность в тысячу лошадиных сил.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец с позывным «Лебедь» раскрыл детали операции с использованием трех танков Т-90М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с рассказом распространила пресс-служба Минобороны РФ. «29 августа был бой. Выехали, поразили танки, легкобронированную технику. Они пошли: на каждое направление — рота танков. Я только видел столько, но, думаю, было больше. Мы отработали: одну роту тремя танками сожгли. Длилось это целый день до вечера», — рассказал наводчик-оператор танка. Боец охарактеризовал танк как крутую тачку с хорошими качествами. Он отметил, что мощный наружный вид машины дополняется обширным функционалом и инструментарием внутри нее. «Лебедь» заявил: возможности танка позволяют эффективно выполнять задачи командования. Танк Т-90М «Прорыв» имеет V-образный челябинский двигатель. Снабжен турбонагревателем и улучшенной трансмиссией. Обеспечивает мощность в тысячу лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...