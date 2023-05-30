Боец с позывным «Лебедь» раскрыл детали операции с использованием трех танков Т-90М с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с рассказом распространила пресс-служба Минобороны РФ.
«29 августа был бой. Выехали, поразили танки, легкобронированную технику. Они пошли: на каждое направление — рота танков. Я только видел столько, но, думаю, было больше. Мы отработали: одну роту тремя танками сожгли. Длилось это целый день до вечера», — рассказал наводчик-оператор танка.
Боец охарактеризовал танк как крутую тачку с хорошими качествами. Он отметил, что мощный наружный вид машины дополняется обширным функционалом и инструментарием внутри нее. «Лебедь» заявил: возможности танка позволяют эффективно выполнять задачи командования.
Танк Т-90М «Прорыв» имеет V-образный челябинский двигатель. Снабжен турбонагревателем и улучшенной трансмиссией. Обеспечивает мощность в тысячу лошадиных сил.
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