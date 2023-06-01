В РФ назвали вероятную особенность атаковавших Москву дронов

В украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), предпринявших попытку атаковать Москву 30 мая, могли быть «вшиты» заранее составленные маршруты. Такое предположение высказал генеральный директор компании-разработчика подавителей дронов «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Денис Осломенко.
«Можем предположить, что дроны летели по заранее проложенному маршруту, зашитому в полетном задании, без каких-либо каналов внешнего управления. Либо управление осуществлялось с использованием спутниковой группировки наших «партнеров», — сказал Денис Осломенко, передает ТАСС. Он отметил, что против таких беспилотников бесполезны устройства, подавляющие каналы управления.
Утром 30 мая украинские БПЛА атаковали Москву. Мэр города Сергей Собянин заявил, что в результате несколько зданий были незначительно повреждены. Читатели Financial Times уверены, что теракты Киева нацелены на западную аудиторию и украинцев, а их целью является отвлечение внимания от потери Артемовска.
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