В РФ назвали вероятную особенность атаковавших Москву дронов

«Лаборатория ППШ»: атаковавшие Москву БПЛА могли иметь вшитый маршрут
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Парад Победы. Москва, беспилотник, дрон, дронобойка, противодроновое ружье, электромагнитное ружье, противодронка
По другой версии Осломенко, управление дронами осуществлялось с использованием спутниковой группировки Запада Фото:
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Атака беспилотников на Москву

В украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), предпринявших попытку атаковать Москву 30 мая, могли быть «вшиты» заранее составленные маршруты. Такое предположение высказал генеральный директор компании-разработчика подавителей дронов «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Денис Осломенко.

«Можем предположить, что дроны летели по заранее проложенному маршруту, зашитому в полетном задании, без каких-либо каналов внешнего управления. Либо управление осуществлялось с использованием спутниковой группировки наших «партнеров», — сказал Денис Осломенко, передает ТАСС. Он отметил, что против таких беспилотников бесполезны устройства, подавляющие каналы управления.

Утром 30 мая украинские БПЛА атаковали Москву. Мэр города Сергей Собянин заявил, что в результате несколько зданий были незначительно повреждены. Читатели Financial Times уверены, что теракты Киева нацелены на западную аудиторию и украинцев, а их целью является отвлечение внимания от потери Артемовска.

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В украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), предпринявших попытку атаковать Москву 30 мая, могли быть «вшиты» заранее составленные маршруты. Такое предположение высказал генеральный директор компании-разработчика подавителей дронов «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Денис Осломенко. «Можем предположить, что дроны летели по заранее проложенному маршруту, зашитому в полетном задании, без каких-либо каналов внешнего управления. Либо управление осуществлялось с использованием спутниковой группировки наших «партнеров», — сказал Денис Осломенко, передает ТАСС. Он отметил, что против таких беспилотников бесполезны устройства, подавляющие каналы управления. Утром 30 мая украинские БПЛА атаковали Москву. Мэр города Сергей Собянин заявил, что в результате несколько зданий были незначительно повреждены. Читатели Financial Times уверены, что теракты Киева нацелены на западную аудиторию и украинцев, а их целью является отвлечение внимания от потери Артемовска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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