Минобороны показало уничтожение техники ВСУ во время масштабного наступления. Видео 05 июня 2023 в 04:08 Размер текста - 17 + Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сети появились кадры нанесения ударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавшей 4 июня на южнодонецком направлении. Видео опубликовали представители Минобороны. Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ во время попытки крупномасштабного наступления на южнодонецком напраивлении, передает РИА Новости. В ходе наступления на стыке Запорожского и Угледарского фронтов ВСУ потеряли до 40 единиц бронетехники, сообщают в Минобороны. Ранее ВСУ начали крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей. В Минобороны заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление. В сети появились кадры нанесения ударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавшей 4 июня на южнодонецком направлении. Видео опубликовали представители Минобороны. Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ во время попытки крупномасштабного наступления на южнодонецком напраивлении, передает РИА Новости. В ходе наступления на стыке Запорожского и Угледарского фронтов ВСУ потеряли до 40 единиц бронетехники, сообщают в Минобороны. Ранее ВСУ начали крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей. В Минобороны заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям