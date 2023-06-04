04 июня 2023

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ во время масштабного наступления. Видео

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танк, ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В сети появились кадры нанесения ударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавшей 4 июня на южнодонецком направлении. Видео опубликовали представители Минобороны.

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ во время попытки крупномасштабного наступления на южнодонецком напраивлении, передает РИА Новости. В ходе наступления на стыке Запорожского и Угледарского фронтов ВСУ потеряли до 40 единиц бронетехники, сообщают в Минобороны.

Ранее ВСУ начали крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей. В Минобороны заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление.

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В сети появились кадры нанесения ударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавшей 4 июня на южнодонецком направлении. Видео опубликовали представители Минобороны. Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ во время попытки крупномасштабного наступления на южнодонецком напраивлении, передает РИА Новости. В ходе наступления на стыке Запорожского и Угледарского фронтов ВСУ потеряли до 40 единиц бронетехники, сообщают в Минобороны. Ранее ВСУ начали крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей. В Минобороны заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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