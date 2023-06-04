В сети появились кадры нанесения ударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступавшей 4 июня на южнодонецком направлении. Видео опубликовали представители Минобороны.
Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ во время попытки крупномасштабного наступления на южнодонецком напраивлении, передает РИА Новости. В ходе наступления на стыке Запорожского и Угледарского фронтов ВСУ потеряли до 40 единиц бронетехники, сообщают в Минобороны.
Ранее ВСУ начали крупномасштабное наступление на 5 участках фронта на южнодонецком направлении с введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей. В Минобороны заявили, что Украина не добилась успеха во время попытки осуществить наступление.
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