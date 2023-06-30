Лавров оценил вероятность мира на Украине в обмен на территории

Лавров назвал «базарными» условия перемирия на Украине в обмен на территории
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Предложения Киева о заключении мира на Украине в обмен на территории являются «базарными». Такого мнения придерживается глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.
«Понимаете, это подход как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык», —
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о бессмысленности переговоры России с Украиной. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский является абсолютно не самостоятельным. Он не сомневается, что им управляют представители Запада.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.