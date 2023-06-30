30 июня 2023

Лавров оценил вероятность мира на Украине в обмен на территории

Лавров назвал «базарными» условия перемирия на Украине в обмен на территории
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров назвал «базарными» условия перемирия на Украине в обмен на территории Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предложения Киева о заключении мира на Украине в обмен на территории являются «базарными». Такого мнения придерживается глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

«Понимаете, это подход как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык», — сказал министр во время брифинга.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о бессмысленности переговоры России с Украиной. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский является абсолютно не самостоятельным. Он не сомневается, что им управляют представители Запада.

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Предложения Киева о заключении мира на Украине в обмен на территории являются «базарными». Такого мнения придерживается глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. «Понимаете, это подход как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык», — сказал министр во время брифинга. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о бессмысленности переговоры России с Украиной. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский является абсолютно не самостоятельным. Он не сомневается, что им управляют представители Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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