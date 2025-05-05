Врачи назвали сроки, благоприятные для первой беременности

Наилучший возраст для рождения ребенка находится в промежутке между 23 и 35 годами. Такое мнение выразила заведующая отделением акушерской патологии беременности № 2 Клиники акушерства и гинекологии Сеченовского центра материнства и детства и врач акушер-гинеколог высшей категории Наталья Гончаренко.
По словам Гончаренко, начиная с 23 лет люди психосоциально более зрелы в отличие от своих сверстников конца прошлого века. Социологи и психологи отмечают, что многие современные двадцатилетние еще не достигли необходимой зрелости и часто сами нуждаются в заботе.
Также Гончаренко указала на здоровье женщин старшего возраста, которое может ухудшаться из-за различных факторов. «Что касается более старшего возраста, в целом мы замечаем, что у современных женщин стало больше проблем со здоровьем. На это могут влиять и экология, и питание, и образ жизни, и вирусы. И сложнее всего — и физически, и психологически — приходится женщинам, которые рожают после 40 лет», — сказала она в интервью для aif.ru.
Кроме того, по ее словам, после рождения ребенка возрастает физическая и психологическая нагрузка на мать, особенно в первые месяцы жизни младенца. В этот период жизнь с малышом может быть особенно сложной из-за частых беспокойств ребёнка, связанных с неустойчивой кишечной флорой.
Гончаренко также подчеркнула важность раннего планирования материнства, учитывая повышенный риск генетических патологий у детей, рожденных от старших матерей. На сегодняшний день существуют генетические тесты для пар и неинвазивные пренатальные тесты с десятой недели беременности, которые могут определить риск наличия генетических заболеваний с точностью до 99%.
Ранее аналогичные вопросы обсуждались среди жителей Кургана: по данным опроса SuperJob, оптимальным возрастом для рождения первого ребенка женщины считают 26 лет, а мужчины — 25 лет. В регионе активно ведутся дискуссии о репродуктивных решениях, что подтверждается проведением выставки «Рожденные вопреки» и повышенным вниманием к теме материнства.
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