В РАН придумали, где взять деньги на развитие России

В РАН предложили эффективнее использовать средства Фонда национального благосостояния

06 июля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

В РАН считают, что налог на заграничные переводы поможет остановить отток средств из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Львиную долю Фонда национального благосостояния нужно направить на развитие России. Также следует ввести в стране налог на переводы денег за границу. Эти средства также помогут стране развиваться. Об этом заявил директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. На счету ФНБ сейчас лежит достаточно большая сумма — более 12 триллионов рублей. «Деньги у России есть. Но они до сих пор в массе своей лежат без движения. По моему мнению, большую часть этой суммы следует сегодня не накапливать, а направлять на развитие», — сказал Бахтизин в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что стоит ввести налог на переводы денег за рубеж. Он считает, что это поможет положить конец оттоку капиталов из России. Налог не будет распространяться на переводы, касающиеся образования и лечения. «Например, в Индии ввели 20-процентный налог на вывод средств, и число желающих переводить свои деньги за границу резко сократилось», — отметил Бахтизин. По его словам, бизнес должен вкладывать заработанные в России деньги именно в ее развитие.

Львиную долю Фонда национального благосостояния нужно направить на развитие России. Также следует ввести в стране налог на переводы денег за границу. Эти средства также помогут стране развиваться. Об этом заявил директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин. На счету ФНБ сейчас лежит достаточно большая сумма — более 12 триллионов рублей. «Деньги у России есть. Но они до сих пор в массе своей лежат без движения. По моему мнению, большую часть этой суммы следует сегодня не накапливать, а направлять на развитие», — сказал Бахтизин в разговоре с РИА Новости. Он также добавил, что стоит ввести налог на переводы денег за рубеж. Он считает, что это поможет положить конец оттоку капиталов из России. Налог не будет распространяться на переводы, касающиеся образования и лечения. «Например, в Индии ввели 20-процентный налог на вывод средств, и число желающих переводить свои деньги за границу резко сократилось», — отметил Бахтизин. По его словам, бизнес должен вкладывать заработанные в России деньги именно в ее развитие.