Зеленский признался, что боится прихода Трампа к власти

03 июня 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский переживает, что после прихода Дональда Трампа к власти Украина лишится поддержки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа может привести к уменьшению военной поддержки Киеву. Об этом опасении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. После прихода нового президента меняется состав администрации в США. «В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься перемен. И если честно, когда вы говорите о смене администрации, я чувствую то же самое, что и любой другой человек — вы хотите перемен к лучшему, но может быть и наоборот», — заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal . Суммарно администрация нынешнего президента США Джо Байдена потратила на военную помощь Украине более 37 миллиардов долларов. Ранее Трамп заявил, что будет стремиться к скорейшему прекращению конфликта на Украине. По его словам, он способен решить вопрос за сутки. Республиканская партия, в которой он состоит, неоднократно высказывалась про уменьшение военных поставок Украине. Президентские выборы в Штатах назначены на 2024 год. «У Байдена есть эмоциональная привязанность к Украине, которая лежит в основе поддержки страны его администрацией. Президентство Трампа наступило до начала спецоперации, и я не уверен, как бы действовал Трамп», — отметил Зеленский в интервью The Wall Street Journal. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине военную помощь. В День Победы 9 Мая Пентагон объявил о крупной поставке военной помощи Киеву. Она составила 1,2 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа может привести к уменьшению военной поддержки Киеву. Об этом опасении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. После прихода нового президента меняется состав администрации в США. «В такой ситуации, когда есть поддержка, ты боишься перемен. И если честно, когда вы говорите о смене администрации, я чувствую то же самое, что и любой другой человек — вы хотите перемен к лучшему, но может быть и наоборот», — заявил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal. Суммарно администрация нынешнего президента США Джо Байдена потратила на военную помощь Украине более 37 миллиардов долларов. Ранее Трамп заявил, что будет стремиться к скорейшему прекращению конфликта на Украине. По его словам, он способен решить вопрос за сутки. Республиканская партия, в которой он состоит, неоднократно высказывалась про уменьшение военных поставок Украине. Президентские выборы в Штатах назначены на 2024 год. «У Байдена есть эмоциональная привязанность к Украине, которая лежит в основе поддержки страны его администрацией. Президентство Трампа наступило до начала спецоперации, и я не уверен, как бы действовал Трамп», — отметил Зеленский в интервью The Wall Street Journal. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине военную помощь. В День Победы 9 Мая Пентагон объявил о крупной поставке военной помощи Киеву. Она составила 1,2 миллиарда долларов, передает «Национальная служба новостей».